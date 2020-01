Pedro Díaz: "Es normal que El Molinón nos pite; se agradece porque nos activamos más"

"Lo que más cuesta en Segunda es coger continuidad". Pedro Díaz espera que la segunda vuelta y el relevo en el banquillo dé al Sporting la estabilidad que faltó durante la primera parte del campeonato. "Estamos trabajando muy bien con Djukic. Me gusta lo que nos inculca: la intensidad. Personalmente me está enseñando mucho, muchos movimientos", detalla el canterano. No oculta, sin embargo, que no se pueden repetir errores como los vistos a balón parado en Soria. "Lo hemos hablado. Es lo que más tenemos que reforzar", reconoce. El sábado llegará a El Molinón el Fuenlabrada después de que en el último partido en casa la grada silbara durante silbara en diferentes fases a jugadores y equipo. "Es normal que el estadio pite, nos piden der más. Se agradece porque nos activamos más", sentencia.

"Agradezco la confianza. Ayuda a tener más confianza el disponer de minutos", afirma Pedro Díaz sobre sus tres titularidades consecutivas desde la llegada de Miroslav Djukic. "No todo gira alrededor de eso. También importa estar bien mentalmente", comenta el rojiblanco sobre el rendimiento. En lo personal, confía en poder ayudar a que el equipo se reencuentre con la victoria al margen del clima crispado que puede rodear el duelo ante el Fuenlabrada. "Cuando estoy en el campo no escucho lo de fuera. Me gusta arriesgar y trato de disfrutar con balón", concluye.