Babin: "Djukic nos pide jugar más por dentro, pero no hay tantos cambios en la idea de alinear cinco defensas"

Babin, central del Sporting, analiza el cambio de sistema que pretende trasladar Djukic para el partido ante el Fuenlabada, donde el entrenador serbio trabaja en recuperar la defensa de cinco efectivos, que ya había utilizado José Alberto en sus últimos partidos al frente de los rojiblancos.

Defensa de cinco. "Está por ver el último entrenamiento, pero sí que hemos vuelto a entrenar con defensa de cinco, la cosa va muy bien, esperamos que vaya muy bien también en el partido".

Nuevo entrenador. "Estamos todos contentos con Djukic, nos pide mucha intensidad en los entrenamientos, ser protagonistas con el balón, apretar en las pérdidas, y llegar con más gente al área contraria. Estamos muy contentos con él".

Próximo partido. "El Fuenlabrada está haciendo una grandísima temporada, está en puestos de play-off, estamos centrados en nosotros mismos, dar toda la intensidad que hay que dar, y ser fuertes en El Molinón".

¿Importa más no perder que ganar? "Somos el Sporting, vamos con la intención siempre de ganar, no de empatar, si el entrenador cree oportuno jugar con cinco defensas, nosotros nos aplicamos a ese discurso. Y los objetivos no cambian por ese tema".

Objetivos. "Estamos a tiempo de todo, pero no vamos a mentir, pero lo importante es el siguiente partido. Tenemos que dar toda la intensidad que tenemos ante el Fuenlabrada, solo pensamos en ello.

Refuerzos. "No espero nada. Soy futbolista, tengo grandísimos compañeros, no tengo respueta a eso. Sí que entendería que viniera algún refuerzo, como todos los equipos".

Ambiente de El Molinón. "Es nuestro fortín, si le damos poco nos va a dar poco. La grada siempre está con nosotros, no tengo ninguna duda".

¿Nuevos matices con tres centrales respecto a José Alberto? "Puede ser que Djukic nos pida jugar más dentro, pero no hay tantos cambios".

¿Uno de sus peores momentos? "Si estamos en esta posición quiere decir que somos un equipo regular, pero todo eso se mejora con compromiso. Estamos a tiempo de remontar"