Pablo Pérez: "No me gusta hablar que cuando ganamos un partido es una imagen y cuando perdemos otra"

Pablo Pérez, que jugó la última jornada de Liga los últimos partidos de Liga, analiza la situación del equipo y las expectativas de cara al tramo final de temporada.

Sensación de cambio. "Creemos que es un partido muyE importante, pero encadena dos triunfos seguidos, y volver a jugar luego en El Molinón puedes ser clave".

Cuenta pendiente fuera. "Ojalá pueda ser el fin de semana en el que logremos la victoria".

Rival directo el Tenerife. "Miramos al siguiente partido, es la verdad y en lo que tenemos que fijarnos".

A tiempo de todo. "No me gusta hablar que cuando ganamos un partido es una imagen y cuando perdemos otra".

A cinco puntos del play-off. "Está todo muy igualado, a pesar de que no es el año soñado, estamos ahí. Tenemos que centrarnos, mirar solo a cada semana que es lo que te da la serenidad".

Baraja. "Plantea muy bien los partidos, nos conoce bien a nosotros. Estudiaremos al Tenerife".

Mercado de fichajes. "Los compañeros que están ahora para mí son los mejores. Estamos acostumbrados a que se resuelva al final. Si viene alguien o no para mí no es algo que me concierne".