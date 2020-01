Pablo Pérez: "Para mí los compañeros que están ahora son los mejores"

Pablo Pérez, que participó en los últimos minutos del encuentro de la pasada jornada frente al Fuenlabrada, habló sobre la necesidad de reforzarse. "Los compañeros que están ahora para mí son los mejores. Estamos acostumbrados a que se resuelva al final el mercado. Si viene alguien o no para mí no es algo que me concierne", comentó. Sobre lo deportivo indicó que "ante el Tenerife es un partido muy importante, por encadenar dos triunfos seguidos, y volver a jugar luego en El Molinón, que puede ser clave".