Las salidas de Isma Cerro y Neftali acercan la incorporación de Álex Gallar

Cuando ya solo restan tres días para el cierre del mercado de fichajes, el Sporting ha dado un paso adelante para adquirir más margen económico e ir de forma decidida a por el ansiado extremo. El club rojiblanco avanzó ayer en las salidas de Neftali al Valencia B e Isma Cerro al Badajoz. A la espera de que se hagan oficiales, estas operaciones serían claves para poder acceder a Álex Gallar, el extremo que desea el Sporting, y que está dispuesto a venir a Gijón. Al Girona también le conviene su marcha, para poder así liberar fichas -tiene el cupo cubierto- y reforzarse con un extremo, como podría ser el retorno de Pedro Porro, actualmente en el Valladolid

Ayer Neftali no se entrenó junto al resto de sus compañeros por la mañana. A diferencia de la semana anterior, en la que el club indicó en su parte médico que sufría una lumbalgia, ayer el Sporting no facilitó ningún tipo de información sobre su ausencia. El Sporting negocia con el Valencia B para que juegue allí lo que resta de campaña, tras una primera vuelta en la que su participación ha sido testimonial: 23 minutos en dos partidos. La operación no ha llegado a cerrarse, pero está muy avanzada, al igual que la marcha de Isma Cerro al Badajoz. El extremeño volvería así a su tierra, tras gozar de 334 minutos, repartidos en ocho partidos, cuatro de ellos como titular. También el Salamanca y el Burgos se interesaron por Cerro, un jugador que sí trabajó ayer con normalidad en Mareo, pero al que la llegada de Djukic no le ha beneficiado, ya que le incluyó entre los descartes junto al propio Neftali y Hernán Santana.

Por delante quedan tres días de mercado hasta que pasado mañana en la medianoche, una hora después de que termine el encuentro del Sporting en Tenerife, se cierre el mercado de fichajes. Miguel Torrecilla tiene fijada la meta de incorporar a Álex Gallar, extremo del Girona que, aunque ha tenido participación, no ha tenido una buena adaptación en el club catalán. El Girona quiere un pivote y un extremo, y tiene 25 fichas, lo que le obliga a que salgan dos jugadores para hacer incorporaciones. Junto a Gallar la otra salida en la que trabajan es la de Marc Gual al Castilla, a punto de confirmarse. El otro nombre que sigue de cerca el Sporting para reforzar la banda es el de Aitor Ruibal, sin minutos en el Leganés, donde está cedido por el Betis.