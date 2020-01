El análisis de Djukic sobre los movimientos del Sporting para las últimas horas del mercado

Hasta el momento el único movimiento que ha hecho el Sporting en el mercado invernal ha sido la salida de Isma Cerro al Badajoz. El Sporting trabaja en que Neftali acabe en el Valencia B, y que pueda llegar algún extremo. Además Aitor García cuenta con el interés del Eibar.

Djukic analiza de la siguiente manera cómo afronta el tramo final del mercado de fichajes el Sporting. Reconoce que "no vamos a fichar por fichar", da por bien cubierta la posición del extremo, y desliza que posiblemente no se produzcan fichajes, salgo que se produzca alguna salida que haya que cubrir.

¿Otro delantero en el mercado invernal? "Cuento también con Pablo Pérez en la delantera. Estamos bien. Hemos estudiado el mercado, hemos visto muchas cosas, no vamos a fichar por fichar. Tiene que ser algo mejor de lo que tenemos, por ahora no lo hemos visto. Si fichamos será por sustituir, si sale una pieza será para que llegue otra. No nos obsesionamos por fichar, tenemos también a la cantera".

¿Sería una decepción si no hay fichajes? "Ninguna. tranquilidad. Tengo buen equipo, mimbres para trabajar, vamos a sacar el máximo provecho de ellos".

Con la llegada de un extremo, ¿quedaría satisfecho con el mercado? "Tengo a Aitor, Manu y Carmona y Traver. Son cuatro jugadores en las bandas muy buenos, con calidad, y muy buenos. Es una posición muy bien cubierta".

¿Le gusta Álex Gallar? "Me nombráis una posición en la que estamos muy bien cubiertos".

Posible salida de Aitor García. "No sé nada (sobre el interés de otros equipos). Es muy buen jugador, esperemos que nos dé muchas cosas".

Cesión de Isma Cerro y posible de Neftali. "Neftali tiene libertad de negociar, como con Isma he hablado. Isma estaba haciendo muy buen trabajo, pero le dije que no tengo posibilidad de darle minutos, se ha ido buscando tener opciones de jugar. A Neftali le pasa igual, tiene tres jugadores por delante".

Se queda solo con dos delanteros. "Tengo tres. Pablo Pérez es un delantero que baja a jugar y participar. No veo a Pablo de mediapunta, o de extremo, es un delantero y además y muy bueno".

¿Tiene opciones Hernán Santana? "Depende de él, no cierro puertas a nadie".