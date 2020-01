Djukic: "Si fichamos será para sustituir, si sale una pieza vendrá otra"

Con resignación, asumiendo el posible escenario de que hoy no se producirá ninguna incorporación, Djukic mostró un discurso conformista ayer en Mareo en la rueda de prensa de víspera del partido de esta noche ante el Tenerife. Solo Isma Cerro ha salido del Sporting en este mercado invernal, sin que ningún futbolista haya llegado a Mareo. "Hemos estudiado el mercado, hemos visto muchas cosas, no vamos a fichar por fichar", resaltó Djukic, cuestionado sobre su análisis del mercado con Miguel Torrecilla, director deportivo de la entidad, con el que habló ayer tras el entrenamiento. "Para que venga algo tiene que ser algo mejor de lo que tenemos y por ahora no lo hemos visto. Si fichamos será por sustituir, si sale una pieza será para que llegue otra. No nos obsesionamos por fichar", apuntó.

A su llegada a Gijón hace un mes, en su primer análisis de la plantilla, el serbio mostró ya su intención de poder incorporar a un jugador de banda. Una petición que ya había trasladado también José Alberto el pasado verano. Pero ni en ese mercado, ni hasta la fecha, el club ha encontrado un jugador para esa demarcación. Ayer Djukic, consciente de que puede quedarse sin ese refuerzo, aprovechó para ensalzar a los efectivos con los que ya cuenta. "Estamos muy bien cubiertos en los extremos", explicó. "Me nombráis una posición en la que estamos bien cubiertos", dijo después cuando se le cuestionó por la opción de que Álex Gallar recale en Gijón. "Tengo a Aitor, Manu Carmona y Traver. Son cuatro jugadores para las bandas muy buenos y con calidad", subrayó.

El último entrenamiento de la semana estuvo marcado por la situación de Aitor García, al trascender el interés del Eibar. "No sé nada", explicó Djukic, que aprovechó para recalcar sobre el onubense que "es muy buen jugador, esperemos que nos dé muchas cosas".

Al entrenador del Sporting no le preocupa que hoy no llegue ningún refuerzo. Cuestionado sobre si lo consideraría una decepción, Djukic apuntó que "ninguna, tranquilidad". "Tengo buen equipo, mimbres para trabajar, vamos a sacar el máximo provecho de ellos", insistió.

En el plano de salidas se refirió a Isma Cerro y Neftali, el primero ya en el Badajoz y el segundo a la espera de que se oficialice su salida al Valencia B: "Neftali tiene libertad de negociar, he hablado con él como con Isma Cerro, que estaba haciendo muy buen trabajo, pero le dije que no tengo posibilidad de darle minutos. Se ha ido buscando tener opciones de jugar. A Neftali le pasa igual, tiene tres jugadores por delante". Djukic justificó que en ataque cuenta con Álvaro Vázquez, Djuka y Pablo Pérez. "Pablo Pérez es un delantero que baja a jugar y participar. No veo a Pablo de mediapunta, o de extremo, es un delantero y además y muy bueno", resaltó.

Respecto al partido de hoy en Tenerife Djukic comentó que "quiero un equipo que juegue del mismo modo en casa y fuera, que desde el primer minuto vayamos a por el rival y a ganar el partido". Y sobre Borja López, ausente en las convocatorias, indicó: "No hay problema ninguno, está trabajando, pero hay que dejar a alguien fuera".