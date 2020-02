Otra derrota a domicilio

Viajaba el Sporting a las Islas Afortunadas con la posibilidad de dormir este viernes a sólo dos puntos de los puestos de playoff, en el caso de lograr la victoria frente a un Tenerife, que se esperaba pudiera acusar el cansancio debido al partido copero del pasado martes ante el Athletic. Pero al final, ni lo uno ni lo otro.

Y es que por momentos pareció que hubiese sido el equipo de Djukic quien hubiera jugado entre semana. Ni siquiera supo aprovechar el que el cuadro local dispusiera de un cambio menos, a raíz de la lesión de su portero, Dani Hernández, en el minuto 36, cuando el marcador ya sonreía a los tinerfeños.

El Tenerife, con Baraja al frente, llegaba a la contienda tras dos victorias consecutivas en el Heliodoro Rodríguez. Todo lo contrario que este Sporting, que con sólo cinco goles a domicilio en lo que va de temporada, afrontaba el duelo tras dos derrotas lejos de la vera del Piles, ambas con Djukic en el banquillo.

Decidió el serbio repetir el once que venciera por la mínima al Fuenlabrada en el último partido celebrado en El Molinón Enrique Castro 'Quini'. De este modo, volvió a situar a Manu en la banda izquierda (aunque por momentos intercambiase su posición con Alvaro Vázquez) y lo que quizás sea más inexplicable: a Aitor García en el banquillo.

El primer tiro a puerta fue para el Sporting, en un remate de Marc Valiente demasiado centrado. El equipo sportinguista pretendía hacerse de mano con el control del partido. Pero no fue sino un mero espejismo.

Pronto llegó la respuesta del Tenerife en forma de jarro de agua fría. No se había cumplido el minuto 8, cuando otra jugada a balón parado de nuevo puso en evidencia las enormes carencias defensivas de este Sporting. Saque de esquina que bota Milla y remate inapelable de cabeza de Sipcic, con un Babin en el papel de mero espectador.

Con el marcador en contra como casi es costumbre, cada vez que el Sporting ejerce como ese educado visitante que jamás incomoda a su huésped, más de un aficionado sportinguista sintió la tentación de apagar el televisión, a la vista de los precedentes en lo que a remontadas rojiblancas se refiere.

Transcurrieron así los minutos con el Sporting en ataque desaparecido (no por jugar con más delanteros, necesariamente se crea mayor peligro), mientras que el Tenerife apenas sufría en defensa, a pesar de optar por replegar filas y dejar que fuese el Sporting quien dispusiera de mayor posesión de balón.

Una chilena de Uros en el minuto 23 fue lo más reseñable en una primera media hora de juego, donde la sensación para los sportinguistas era la de estar reviviendo una película (de terror) ya vista, y cuyo final era más que de sobra conocido por todos.

Con Pedro Díaz intentando poner orden en medio del caos, llegó la lesión antes mencionada de Dani Hernández, como consecuencia de un saque de puerta ejecutado por el cancerbero venezolano. En su lugar entró Adrián Ortolá, protagonista del partido copero, a pesar de la posterior eliminación de los canarios en la tanda de penaltis.

Quién sabe qué hubiese pasado si Alvaro Vázquez hubiese atinado con la portería en el minuto 42, en lugar de enviar el balón a las nubes. Pero la realidad es que poco después, un error grosero de Babin en una pelota en la que tenía todas las de ganar, permitió a Joselu fusilar a un Mariño, que tampoco es que ayudase con su salida a medias. Era el minuto 45 y con toda la segunda parte por delante, el partido quedaba visto para sentencia. O eso parecía.

El Sporting se retiró a los vestuarios como un boxeador sonado que no sabe por dónde le han caído los golpes que le han mandado a la lona. Lo más grave es que desde la esquina del ring, tampoco supiesen muy bien los motivos. Tal vez lo primero que se debería explicar a la vista de los graves errores defensivos, son los motivos que han llevado a Borja López al ostracismo.

La segunda parte fue el fiel reflejo de lo que es un querer pero no poder. Los cambios de Aitor por Alvaro en el minuto 57 y de Traver por Carmona en el 65, aportaron mayor llegada al Sporting, pero era demasiado tarde. Con el último cambio, en el minuto 77, con Pablo Pérez relevando a un Uros, que suma otra jornada sin ver puerta, Djukic dio la impresión de resultar demasiado previsible en todas sus decisiones. Y de no mostrar nada que no hubiese ofrecido su predecesor en el banquillo.

Sin embargo, el buen gol de Pablo Pérez en el minuto 82 tras una magistral asistencia de Pedro Díaz, enchufó al Sporting al partido cuando menos se esperaba. Fueron unos minutos finales donde el Tenerife y su afición vieron sorprendidos muy cercano un peligro que hasta entonces no habían experimentado.

Con el equipo sportinguista volcado por completo en ataque, como quizás debería haberlo hecho antes del gol del canterano, Marc Valiente tuvo que ser atendido de una brecha en su cabeza, tras entrar con todo en una de las numerosas llegadas de las que dispuso el Sporting en esos minutos de infarto para unos y otros.

No hubo sin embargo premio a este tardío arrebato de orgullo por parte del Sporting, que protestó además el escaso tiempo añadido concedido por el colegiado Arcediano Monescillo. El resultado no se movió y el Sporting volvió a caer derrotado a domicilio. Algunos podrán decir que injustamente y otros que merecidamente. Lo que mandan son los puntos y el Sporting se viene de vacío.

Habrá que esperar a la conclusión de la jornada para ver cómo afecta esta derrota en lo que se refiere a distancia con los puestos de abajo. De momento el Tenerife recorta tres puntos al Sporting y se sitúa a sólo dos puntos de los rojiblancos, con el plus de tener el golaverage a favor.

Más le vale al equipo de Djukic seguir con su racha de resultados en casa, porque de lo contrario lo va a pasar muy mal de aquí a final de temporada. El próximo domingo visitará Gijón el equipo de moda: el Mirandés. Y lo hará tras jugar los cuartos de final de la Copa el miércoles ante el Villarreal. Aunque después de lo presenciado en Tenerife, no está muy claro si el Sporting será capaz de aprovechar esta circunstancia a priori favorable.

Post Scriptum: cuando parecía que los miles de partidos visionados por parte del Director Deportivo del Real Sporting SAD y su equipo de ojeadores, no iban a fructificar en ningún refuerzo invernal, se hizo oficial por parte del club la cesión de un extremo izquierdo brasileño, en cuyo currículum suman más el número de equipos en los que ha militado que los goles que llevan juntos los dos delanteros titulares de este Sporting 'made in Torrecilla. Aviso a navegantes.