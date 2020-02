Pedro Díaz: "Hay que estar física y mentalmente fuertes y pelear hasta el final"

Pedro Díaz ha recibido en Mareo el Trofeo Mahou al mejor jugador del mes de enero, que pasará al recuerdo por su gran gol de falta al Fuenlabrada.

Regularidad. "Djukic me está dando confianza, que al final es lo que un jugador necesita, estoy teniendo confianza en mí mismo, y me encontró bien. Pienso en el grupo, no estoy tranquilo si yo estoy bien y el grupo mal. Solo quiero que sigamos sumando y tirando hacia arriba".

Sensaciones. "En lo personal estoy contento, cumpliendo al máximo, pero en lo general no, porque no está viniendo la suerte de cara a gol, el grupo tiene que tirar hacia arriba".

¿Esperaba este protagonismo en su primer año? "Da muchas vueltas el fútbol, hay veces que parece que estás y luego no, hay que estar muy concienciado y no decaer, que es lo importante".

¿Le da vértigo la clasificación? "Siendo sinceros, también somos conscientes de lo que hay, poco a poco van pasando los partidos, cada vez está más justa la clasificación, pero lo que pensamos es en sumar tres puntos y tirar hacia arriba".

¿Empiezan a ser finales los partidos? "No podemos pensar en eso. Lo importante es el partido del fin de semana".

Luchar por no bajar. "En Segunda sumas tres partidos seguidos y tiras para arriba, porque está muy igualado, hay que estar física y mentalmente fuertes y pelear hasta el final".

Murilo, impresión. "Me gusta, le veo rápido, que se está integrando muy bien, y me está gustando".