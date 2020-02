Traver: "Hubo contactos para irme en enero"

"Estoy contento por volver a entrar y ayudar al equipo". Álvaro Traver espera que su papel en el Sporting vaya a más después de ser uno de los jugadores que añadió mordiente al ataque en el Heliodoro Rodríguez López. "Salí fastidiado por la derrota en Tenerife, pero creo que los cambios aportamos", reivindica antes de asumir que el vestuario es consciente de que el descenso vuelve a estar a tres puntos de distancia. "El momento no es bueno, somos los primeros que lo tenemos en la cabeza. No nos hemos visto en la tesitura de caer al descenso, pero meterte en esa situación sería complicado, al igual que ahora. Este equipo tiene que estar más arriba", subraya.

"Venía de ser titular y me estaba encontrando bien como carrilero", explica Traver sobre el momento previo a la llegada de Djukic al banquillo del Sporting. Fuera de sus planes en los tres primeros partidos del serbio, en los últimos dos ya ha entrado como hombre de refresco. "Hay que respetar las decisiones del entrenador. Él está contento conmigo. Me lo ha confesado", detalla el valenciano, quien admite haberse llegado a plantear un cambio de aires durante el mes de enero. Entre las propuestas que le llegaron estuvo una del fútbol japonés, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, que acabó desestimada. "Al final todos queremos jugar. No había tenido minutos prácticamente hasta la semana pasada. Hubo contactos con otros equipos, hablé con el entrenador y me dijo que estaba contento conmigo, que siguiera trabajando", sentencia.

Traver asegura que el vestuario afronta el partido ante el Mirandés "animado porque sabemos que en casa estamos encontrando las victorias" y no se sorprende por la remontada que están protagonizando equipos metidos abajo como el Dépor. "Ya sabemos cómo es la Segunda. Las cosas se han dado así y hay que seguir trabajando. Tenemos que enlazar dos victorias", subraya. En lo personal, cree que las lesiones han jugado en su contra a la hora de intentar hacerse un sitio en el equipo. "Ha sido un lastre grande. Me lesioné en pretemporada y empecé a entrar en el equipo en la jornada 2 o 3. Luego estuve mes y medio parado por una lesión de rodilla. Ahora estoy intentando sumar en todo lo que puedo", asegura.

El Sporting cuenta desde el pasado viernes con un nuevo candidato a ocupar el extremo, Murilo de Souza, que competirá con Traver por un sitio en el once. "Se le ve feliz, como a cualquier jugador que llega nuevo a un equipo", dice el valenciano sobre su compañero antes de hacer una nueva referencia al próximo rival, que jugará mañana los cuartos de final de Copa ante el Villarreal. "Lo de que ellos jueguen Copa del Rey y nosotros tengamos más descanso es un poco relativo", avisa el futbolista rojiblanco, que desconfía de este detalle tras lo vivido en el Heliodoro Rodríguez López.

"El Tenerife venía de jugar Copa del Rey la semana pasada y ya vimos cómo iban, como aviones. Tenemos que centrarnos en nosotros", subraya Traver. "Si hacemos las cosas bien vamos a estar más cerca de conseguir los tres puntos", concluye ante el duelo del domingo frente al Mirandés.