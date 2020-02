Álvaro Vázquez: "Por mi cabeza no se me pasó salir del Sporting"

Álvaro Vázquez analiza su situación personal y la del equipo. El delantero del Sporting, que ha recuperado la titularidad, muestra sus sensaciones de cara al partido del domingo ante el Mirandés.

Mirandés, cansancio de la Copa. "Espero que estén muy felices, que estén pensando en la Copa. Es un equipo súper intenso en la presión y con jugadores de mucha calidad y muy veloces".

Fortín de El Molinón. "Sí que es cierto que tenenmos que empezar a hacernos fuerte en casa, los puntos en casa no tienen que escaparse, tenemos que hacer un fortin, tenemos que ganar, es un partido importante, ahora tenemos un partido en casa, tocan los tres puntos sí o sí".

¿Miedo al descenso? "Aún queda mucho, no tenemos que mirar ni cuando estamos cerca de arriba ni de abajo. Hay que ir al partido y conseguir los tres puntos que es lo prioritario".

Jugarse la permanencia. "No me lo planteo qué ocurría con el equipo en descenso, porque no lo veo".

Falta de regularidad. "Con el cambio de entrenador esgtamos trabajando ciertas cosas, nos encontramos muy a gusto, hacemos cosas bien, pero hay detalles que hacen que el partido se decante hacia el otro lado, hay que minimizar esos errores"

¿Contento por participar en las alineaciones? Ahora lo que tengo que hacer es devolverle esa confianza al entrenador, quiero jugar y marcar goles para ayudar al Sporting

¿Se arrepiente de venir? "Cuando toma las decisiones las toma con todas las consecuencias, hay que remar para conseguir los objetivos".

¿Posible salida en el mercado? "Por mi cabeza no pasó salir, estaba centrado en estar aquí, para jugar y competir, que para eso vine".

¿Le consta que hubo ofertas? "Sí. En el mercado la gente pregunta por todo el momento, sobretodo por la gente que no juega, pero en este caso estaba con la cabeza aquí".