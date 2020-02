Djukic: "No puedo hablar de ascenso, lo primordial es la permanencia"

"Perdimos el control y el partido se volvió loco". Miroslav Djukic, entrenador del Sporting, lamenta la imagen de su equipo en una segunda parte en la que cree que se escapó la oportunidad de ganar al Mirandés. "No hemos tenido tranquilidad en los últimos metros. Doy por bueno el punto porque lo hemos dado todo", subrayó el serbio. El punto deja al conjunto gijonés a merced del resto de resultados para saber si termina la jornada nuevamente a tres puntos del descenso. "Está claro que lo primordial es la permanencia. No puedo hablar de subir estando a diez puntos de los puestos de ascenso. Lo primero es alejarse del descenso. Nuestra realidad es ir partido a partido", sentenció Djukic.

"Hemos tenido el error del penalti pero nos hemos recuperado. Hicimos una muy buena primera parte. El partido se convirtió en alocado en la segunda parte. Se volvió de ida y vuelta", explicó Djukic. "Hubo fases de muy buen control. Hubo posesión, pero no estuvimos finos en los últimos metros. Me quedo con el buen juego. El equipo está creciendo en eso, pero nos penalizan mucho los errores. No nos perdonan ninguno.

Todos estamos viendo que el Sporting está mejorando, pero sin lograr los tres puntos. Esto te penaliza. Estás ahogado. Tienes que ganar el siguiente. Se nota que vamos muy precipitados. Tenemos que recuperar la tranquilidad arriba. Hay que finalizar con más calma", detalló.

El entrenador del Sporting asumió que "en esta Segunda División no puedes estar tranquilo nunca. Soy optimista. El equipo funciona bien, pero faltan puntos. Puedo hablar del juego y de que todo va bien, pero si no ganas los partidos la ansiedad aumenta y lo que necesitamos es la tranquilidad". En cuanto a las novedades en el once titular, explicó que "Pablo y Aitor entraron el otro día y queríamos darles continuidad. Aitor es un complemento idóneo para Pablo. Queríamos jugar en base a la confianza del gol que hizo en Tenerife". También justificó que a media mañana el club informara de que el gijonés era baja por un proceso gripal y, finalmente, jugara como titular. "Pablo pasó mala noche. Tenía gastroenteritis, vómitos, era seria duda. Ha mejorado un poco y a la hora de comer estuvo bien, se sentía con ganas de ayudar. Lo hemos puesto a jugar", concluyó.

En cuanto a la suplencia de Djurdjevic, Djukic dijo de su compatriota que "está trabajando bien, pero nos falta el gol. Los delanteros viven de los goles, pero estoy contento con el trabajo de cada uno. Ellos también notan esa presión, esa ansiedad". El técnico dijo estar abierto a cambios de sistema porque "no es algo fijo o determinante" y apludió el debut de Murilo, que disputó los últimos minutos. "Nos va a dar desborde. Es rápido, de irse en el uno contra uno. Nos va a dar algo que no teníamos. Irá a más", comentó. Por último, calificó la visita al Racing de Santander, la próxima semana, como "una final". "Les he visto ante el Almería y el Racing tiene un bloque muy bueno", destacó.