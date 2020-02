Sí, pero no

Sporting y Mirandés firmaron tablas en un partido marcado por los errores y donde el punto cosechado por ambos equipos supo de largo mejor a los visitantes, que suman de este modo su quinto empate consecutivo, permaneciendo con ello en la zona alta de la clasificación y con el objetivo ya puesto en ese próximo partido que esta misma semana disputarán, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey. La misma competición en la que el Sporting cayese eliminado allá por el mes de diciembre en Zamora. Las comparaciones son odiosas, especialmente para quien sale mal parado.

Por su parte el Sporting, rompe su racha de victorias consecutivas en casa con Djukic en el banquillo; lo que de momento le había servido para mantener cierta distancia con los puestos de descenso. Con la próxima visita a Santander, frente a un Racing que se presentará ante los suyos después de dar la campanada esta jornada al vencer en Almería, es lógico que un sector de la afición sportinguista se muestre cuando menos, acongojada.

Lo cierto es que dejando a un lado lo visto sobre el césped este domingo (porque tampoco es que se viera gran cosa), uno no puede sino preocuparse al percatarse de que se tiene un vestuario donde por más que se quiera negar, no se respira el mejor ambiente. Súmesele a esto que la continuidad del Secretario Técnico está más que en entredicho y que el Consejo, con su Presidente a la cabeza, ni están ni se les espera.

Y por si todo esto fuera poco, nos encontramos con un entrenador que da toda la sensación de estar de paso, asumiendo y aceptando todas las doctrinas que le llegan desde arriba. Si para algunos Baraja era un técnico demasiado frío durante los partidos, ¿qué decir de Djukic? Cualquiera que lo haya observado en su área técnica, habrá caido en la cuenta de que el serbio apenas da indicaciones o corrige a los suyos. Y por supuesto no protesta ni una sola acción, por más que algunas hagan levantar de sus asientos a todo el estadio.

Cierto que el equipo da la sensación de haber experimentado alguna mejoría desde que Djukic asumiera el timón de la nave rojiblanca, pero siguen siendo del todo insuficientes para siquiera aspirar a alcanzar una permanencia más o menos tranquila. ¡Cómo chirrían ahora aquellas declaraciones del técnico hablando de playoff no hace mucho!

Ante el equipo de moda en el fútbol español, el serbio optó por un dupla atacante completamente renovada, sentando a los supuestos delanteros titulares (Uros y Alvaro Vázquez), y situando a Pablo Pérez y Aitor García como punta de lanza del equipo rojiblanco.

No le salió del todo mal su apuesta, viendo recompensada su osadía con un gol tempranero de Carmona (por fin en una versión que se acerca a lo que del mallorquín se espera), cuando no se había cumplido aún el minuto 7.

Sin embargo como casi siempre ocurre, la alegría duró poco en la casa del pobre. Una jugada de lo más inocente por parte de Bogdan, provocó en el minuto 13 el claro penalti con el que el Mirandés logró devolver las tablas la marcador.

Cabe reseñar no obstante que se dieron durante el partido al menos tres acciones dudosas a favor del Sporting dentro del área de los burgaleses, que como ya es habitual, ni siquiera fueron consultadas por el VAR. Suman así los rojiblancos una nueva jornada sin saber lo que es lanzar una pena máxima.

A pesar de intentar reponerse el Sporting al empate, la realidad es que hasta el descanso, apenas logró inquietar la meta defendida por Limones, el cancerbero visitante. Una volea de Cristian en las postrimerías del primer tiempo que se fue por encima del larguero, fue si acaso lo más reseñable.

Parecieron volver del vestuario más enchufados los rojiblancos, con varias acciones consecutivas que llevaron el peligro a la portería del Mirandés. Sin embargo los visitantes, pronto reaccionaron poniendo a prueba a Mariño, respondiendo el gallego con solvencia.

En el minuto 65 se produjo el primer cambio, entrando Uros por un desdibujado Aitor García. El balcánico en los minutos de los que dispuso, tampoco es que se hiciera acreedor a recuperar la titularidad perdida. Tendrá que trabajársela durante los entrenamientos de la semana.

Poco después, en el minuto 73 y quizás cuando menos se esperase, llegó el segundo gol del Mirandés en una acción donde de nuevo Bogdan, pudo hacer más. Jarro de agua fría y nerviosismo en la grada, acostumbrada a que a su equipo se le atragante el ir con el marcador en contra.

Ante tal tesitura, Djukic reaccionó dando inmediata entrada al flamante refuerzo de invierno, el brasileño Murillo, quien sustituyó a Carmona, despedido este entre aplausos. El debutante dejó algunas pinceladas que sin invitar a un prematuro exceso de optimismo, al menos dejan lugar a la esperanza de que pueda aportar esa profundidad en el juego por bandas de la que adolece el equipo sportinguista.

El premio a la reacción rojiblanca tras verse por debajo en el marcador, no tardó en llegar. Corría el minuto 78 cuando Pedro Díaz, el mejor sobre el césped, remató con fuerza a la red, si bien es cierto que Limones no es que estuviera muy afortunado en su intento de atajar el disparo.

Poco después, en el minuto 81, se produjo el último cambio en las filas rojiblancas, con Traver sustituyendo a un extenuado Pablo Pérez. El canterano, duda hasta el último momento por un proceso viral, cumplió sobradamente con la labor que se le había encomendado.

No hubo tiempo para más y el partido finalizó con un empate que es del todo insuficiente para que el sportinguismo pueda respirar tranquilo. Poco importa si el equipo juega un poco mejor o no. La realidad es que si se siguen manteniendo las dificultades para puntuar fuera de casa, todo lo que no sea ganar en El Molinón Enrique Castro 'Quini' sera un sí, pero no.

Y mucho ojo porque el siguiente en visitar la vera del río Pilés será el líder. No estaría por ello de más, que este próximo domingo, el equipo se reencontrase con la victoria lejos de Gijón. Que además tampoco Santander está tan lejos.



Post Scriptum: cada temporada en el vestuario se repiten situaciones que extrañan a quienes no conocen lo que se cuece de puertas adentro. Es el caso del ostracismo de Borja López, en un momento clave de competición, con los centrales apercibidos de sanción y no pasando alguno de ellos además por su mejor estado de forma.