El vestuario del Sporting se pronuncia sobre el objetivo que se marcan

El empate ante el Mirandés dejó un mal sabor en la plantilla del Sporting. El vestuario coincide en señalar en zona mixta tras el encuentro que merecieron más. Y también resalta la importancia de conseguir puntos que eviten pasar apuros en la zona baja de la clasificación.

Marc Valiente

"El empate nos deja con mal sabor de boca, por la manera de empezar el partido. Hemos sido intensos y fuimos a por el partido. Merecimos algo más".

"El partido cambió con el penalti. Pero nos rehicimos. El Mirandés llegó dos o tres veces, y nos hizo dos goles. No nos queda otra que seguir trabajando y hacer bueno el punto en Santander".

"Tenemos que sumar los puntos necesarios para la salvación cuanto antes. La Liga es muy larga, quedan muchas jornadas, pero no nos podemos engañar, tenemos 32 puntos, y lo prioritario es sumar los necesarios para salvarnos. Si lo conseguimos, y queda tiempo para otra cosa, ya veremos".

Murilo

"El resultado no fue el que esperábamos. Hay que seguir trabajando muy fuerte".

"Estoy muy contento con el ambiente de El Molinón. Lo conocía solo por foto. Estoy muy feliz de haber debutado".

"Llevo pocos días trabajando, pero he podido ayudar un poco".

Aitor García

"Nos llevamos un punto, no es lo que queríamos. La cosa está abajo apretada, y si hubiéramos ganado nos hubiera servido para respirar. Nos sabe a poco el empate".

"No me he ido enfadado con el cambio, le he dado la mano a los compañeros. El míster ha decidido que el cambio debía ser yo y ya está. Somos todos iguales, intentamos sumar todos con la misma corriente para salir adelante y ya está".

Pedro Díaz

"El punto sabe a muy poco. Lo peleamos y luchamos todo el partido, pero ellos tuvieron muy poco y o supieron aprovechar".

"Mi gol vale para sumar un punto, pero me sabe a poco, porque hubiera querido conseguir los tres".