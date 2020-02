Aitor: "Abajo la cosa está apretada, el empate sabe a poco"

Un punto de seis en las últimas dos jornadas diluyen el triunfo ante el Fuenlabrada, que permitía al Sporting volver a recuperar la ilusión de no pasar tantos apuros en la zona baja. El vestuario rojiblanco, tras empatar con el Mirandés, asume que el objetivo es la permanencia. "Tenemos que sumar los puntos necesarios para la salvación cuanto antes", señala Marc Valiente. "La Liga es muy larga, pero no nos podemos engañar, tenemos 32 puntos, y lo prioritario es sumar los necesarios para salvarnos. Si lo conseguimos, y queda tiempo para otra cosa, ya se verá", subraya.

Aitor García, por su parte, mostró su tristeza por no poder ganar, en un partido que se les había puesto de cara: "La cosa está abajo apretada, y si hubiéramos ganado nos hubiera servido para respirar. Nos sabe a poco el empate". Además, el jugador andaluz explicó su reacción tras ser sustituido: "No me he ido enfadado con el cambio, le he dado la mano a los compañeros. El entrenador ha decidido que el cambio debía ser yo y ya está. Somos todos iguales, intentamos sumar todos con la misma corriente para salir adelante y ya está".