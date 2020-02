Babin: "No hay que saber muchas matemáticas para darse cuenta que el objetivo es llegar a los 50 puntos"

Babin se une al discurso del vestuario rojiblanco. El objetivo del Sporting pasa a ser la permanencia. El central rojiblanco pide paciencia, para mantener la misma idea de juego, en vez de buscar una versión más práctica.

Sin racha. "Veníamos de ganar dos partidos seguidos en casa, no pudo ser el tercero, me quedo con el contenido del partido, entramos bien en el partido, estuvimos por delante en el marcador, nos empataron de penalti, la primera parte fue muy buena, a parte del penalti no tiraron a puerta".

¿Con qué se queda? "Se ha visto al Sporting que ha llegado muchas veces al área contraria, no ha podido ser, se ha visto también que estamos muy metidos. Anteriormente no hubiéramos empatado, pero esta vez sacamos el carácter. Y ahora tenemos un partido muy importante ante el Racing".

Carácter. "Sabía que ese carácter el equipo lo tenía, pero el fútbol no es solamente carácter, estuvimos muy compactos, tocamos bien el balón, con los balones en largo a Pablo Pérez".

Errores. "Estuvimos hablando en la sesión de vídeo de hoy, que los errores individuales nos están condenando, pero somos un equipo, no hay que buscar culpables".

¿Una final en Santander? "No es una final, porque quedan 15 partidos, pero sí que es importante poner tierra de por medio contra un rival directo, es un encuentro muy importante".

¿El objetivo es la permanencia? "No hay que saber muchas matemáticas para saber que el objetivo son los 50 puntos, y a partir de ahí si da tiempo para más mejor, pero de momento hay que tener humildad, trabajar y sacar los máximos puntos posibles".

¿Han echado cuentas para salvarse? "No he calculado cuantos partidos son necesarios ganar".

¿Es necesario cambiar la idea de juego? "Hay que seguir esta línea de juego, porque es lo que vamos entrenando cada día, estamos muy cómodos con la idea del míster, hay que fortalecer la idea que tenemos y esconder los defectos".