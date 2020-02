Marcelino García Toral, en la agenda del Milán

Marcelino está preparando su regreso a los banquillos. Como carta de presentación tiene su trabajo en el Valencia CF. En dos temporadas rehabilitó su ADN competitivo, elevó el rendimiento de todos y alimentó afición y club con un título de Copa del Rey más dos clasificaciones para la Champions. Tras su salida de Mestalla, el míster asturiano ha figurado como alternativa para Everton o Arsenal y ahora ha sido presentado como posibilidad para el Milan, una institución enorme que está intentando recuperar el terreno perdido, también su espíritu. El perfil de Marcelino cuadra con la misión y la ejecutiva rossonera está anunciando cambios importantes de cara a la temporada 2020/21, pero tiene competencia de primer nivel en la carrera. Por un lado, está Ralf Rangnick, alto ejecutivo de la división de fútbol de la Red Bull. Por otro, Massimiliano Allegri, campeón de todo con la Juve (con la que tiene contrato) y último entrenador de éxito en la casa rojinegra. Así es según la información de La Gazetta.

Marcelino ha dejado de aparecer en las quinielas. Hace unos meses, tras el despido de Giampaolo, cuando se apostó por Pioli, el asturiano sonó con fuerza, pero no hubo entente. Son demasiadas fuerzas colisionando en un club gigante; eso lo complica todo siempre. Eugenio Botas ha hablado con Sky Sport sobre la posibilidad y el agente dio un paso atrás: "Nunca hemos hablado con Maldini y tampoco hemos recibido una oferta del Milan. Por este motivo la información que ha dado un diario español –Mundo Deportivo– no es correcta y tampoco se acerca a la realidad". La información no se acerca a la realidad, pero no es falsa. Para llegar al banquillo de San Siro no hay una vía única de entrada. Gazidis, ex del Arsenal, buscaba y busca un técnico de prestigio fuera de las fronteras del Calcio. Maldini y Boban, eso sí, prefieren a Allegri.