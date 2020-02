Aitor García: "En ningún momento pensé en marcharme del Sporting"

"El partido del domingo es crucial para salir de los puestos de abajo. Es una final. Hay que salir a por los tres puntos para meterle distancia al Racing". Aitor García se aplica la condición de final con la que Djukic ha bautizado el duelo del domingo en El Sardinero. "Va a ser complicado y competido", añade el onubense, que reitera su compromiso con el Sporting después de un mercado de invierno en el que el Eibar se interesó por su situación. "Estoy contento aquí, lo dije otros días. Cuando se escucha que hay equipos detrás tuya estás contento porque significa que haces bien tu trabajo, pero en ningún momento pensé en marcharme", subraya.

"Lo que el club y nosotros queremos es subir a Primera, pero sabemos cómo estamos", asume Aitor García sobre la situación del Sporting. "Tenemos que estar unidos para sacar esto adelante, y si no puede ser ahora el objetivo, a esperar al año que viene", comenta el de Gibraleón. Ya nadie esconde que lo que interesa es asegurar la categoria cuanto antes. "No hay que decirlo, se sabe. Cuando estás más cerca del descenso lo que todo el mundo piensa es que hay que llegar a los 50 puntos", sentencia.

Aitor García actuó la pasada jornada como delantero, algo a lo que no es ajeno el onubense. "Con José Alberto ya jugué ahí varios partidos ahí y con el Rayo Majadahonda lo hice toda la temporada. Me da igual el puesto, lo que quiero es jugar", afirma. Agradece que en El Sardinero la Mareona vuelva a ser protagonista con más de 1.500 aficionados desplazados. "Dice mucho de la afición que tenemos. No por nosotros, si no por ellos. Se va a ver una parte del campo rojiblanca", comenta. En cuanto al comunicado que el jugador hizo la semana pasada para aclarar que no tuvo ningún problema con los capitanes, Aitor se limita a concretar que "no voy a añadir nada. El tema está zanjado".