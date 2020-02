Javi Fuego: "Nadie en la plantilla del Sporting ha dado el nivel esperado"

"Llevamos una racha de resultados no demasiado postivos. El otro día hicimos un partido muy completo a nivel de equipo y se dieron los condicionantes externos de un partido muy atractivo; estadio lleno, la Mareona de forma impresionante€ Es una buena semana para trabajar y afrontar el partido ante el Cádiz como el del Racing". Javi Fuego invita al optimismo sin dejar de lado un análisis duro y realista. "Nadie en la plantilla del Sporting ha dado el nivel esperado hasta el momento", sentencia el rojiblanco, que es igual de contundente a la hora de analizar la situación deportiva del equipo. "La temporada está siendo decepcionante. Ojalá se puedan ver cambios en cuanto a resultados", subraya.

¿Están ante una segunda oportunidad?

"Ojalá nos dé para una segunda oportunidad. Ya hemos tenido semanas así y en muchas ocasiones, la mayoría, no las hemos aprovechado. Esperamos haber aprendido de los errores. No hemos hecho nada. Estamos en una situación que no permite relajación. Vamos a competir contra un equipo que ha hecho una buena temporada pero ha demostrado que puede tener dudas. Otros años siendo un equipo tan irregular las opciones serían imposibles de luchar por play-off y esta temporada la Liga está muy igualada y una buena racha te puede acercar a los puestos de arriba. El mejor ejemplo es el Deportivo. Parecía un equipo defenestrado y ahora parece principal candidato a meterse en promoción. Hay que intentar buscar esa racha".

Errores.

"Al final, lo que nos condena es no ser constantes en cuanto a rendimiento. Hemos sido muy irregulares. Ojalá estemos a tiempo de todo. No nos lleva a ningún lado mirar más allá".

Disputado encuentro ante el Cádiz en la primera vuelta.

"En Cádiz el partido fue muy igualado en el que condicionantes externos, imposibles de controlar, influyeron bastante. Hay que competir cada partido, en el fútbol no creo que haya ánimo de revancha. Es un partido atractivo para demostrar que podemos competirle al líder. Estamos con confianza de poder hacer las cosas bien".

El nuevo fichaje ha marcado.

"Murilo ha estado muy bien. Se ha integrado muy bien. Ha estado a un nivel muy alto, no sé si es el futbolista que nos faltaba, hay otros que lo pueden hacer bien. Llegó con mucha humildad y ojalá siga así y nos siga ayudando a ganar partidos".

¿Nota un cambio con Djukic?

"Hemos seguido siendo un equipo irregular con Djukic. Es nuestro debe. Cada entrenador tiene su estilo y hay cambios, pero ojalá se pueda ver más cambios en cuanto a resultados y a coger una buena racha que nos sitúe en mejores posiciones. Quizá por los resultados, no se aprecia tanto cambio. Necesitamos la mítica frase de Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar. Hay que tener hambre, ambición y ganas de ganar al Cádiz".

¿Hay que mirar a la zona alta de la tabla o abajo?

Mirar más allá del siguiente partido es un error. Quizá a lo largo de la temporada lo hemos cometido. No debemos mirar ni hacia arriba ni hace abajo, sólo al Cádiz. Hace siete días estábamos pensando en que nos la jugábamos ante el Racing.

La titularidad.

"A la espera de tener una oportunidad. Cristian y Pedro están trabajando bien y dando nivel al equipo. Al resto nos toca estar preparados. No estamso para retos individuales, hay que ayudar a nivel de equipo. No me preocupa mi posición, sí aportar desde donde esté".

La situación deportiva.

"Esta temporada ha sido decepcionante. Empezamos con unas ilusiones máximas y la realidad nos ha puesto en una posición que ninguno ha disfrutado. Hay que aprender que hay que trabajar para estar más cerca de las victorias. Esto es deporte y aceptar las victorias las derrotas y aprender de ello. Siempre se aprende, pese a ser veterano. A los jóvenes seguro que estas experiencias les curten".

Balance personal.

"Al final de temporada se hará balance si ha sido la más difícil. Esta siendo difícil porque yo en este club no soy solo un jugador, soy también un aficionado. Las sensaciones se duplican. Tanto las victorias como las derrotas cuestan el doble. Estoy contento con mi compromiso con el club. He intentado darlo todo desde que llegué. Unas veces las cosas salen mejor y otras, peor. Nadie de la plantilla hemos dado el nivel que esperábamos. Hay que trabajar para darle la vuelta a esto".