Djukic, cumpleaños en Mareo

Contundente y sin rodeos. Javi Fuego convirtió ayer la habitual rueda de prensa que sucede a cada entrenamiento en Mareo en un análisis profundo de la situación del Sporting. "Nadie en la plantilla ha dado el nivel esperado hasta el momento. La temporada está siendo decepcionante", subrayó el poleso antes de asumir que el relevo en el banquillo tampoco ha supuesto, hasta ahora, un cambio. "Hemos seguido siendo un equipo irregular con Djukic. Es nuestro debe. Cada entrenador tiene su estilo y hay cambios, pero ojalá se puedan ver más cambios en cuanto a resultados y coger una buena racha que nos sitúe en mejores posiciones", sentenció antes de poner deberes ante la llegada del líder: "Hay que tener ambición, hambre y ganas para ganar al Cádiz".

"Al final, lo que nos condena es no ser constantes en cuanto a rendimiento. Hemos sido muy irregulares. Ojalá estemos a tiempo de todo, pero no nos lleva a ningún lado mirar más allá del siguiente partido", explicó Javi Fuego sobre el hecho de que la promoción, a nivel de puntos, esté más cerca que el descenso. "Ya hemos tenido semanas así (de poder reengancharse con la promoción) y en muchas ocasiones, la mayoría, no las hemos aprovechado. Esperamos haber aprendido de los errores. No hemos hecho nada por ganar al Racing. Estamos en una situación que no permite relajación", avisó.

"Necesitamos la mítica frase de Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar", resumió Javi Fuego sobre la oportunidad de recuperar crédito en esta última parte del campeonato. "Empezamos con unas ilusiones máximas y la realidad nos ha puesto en una posición que ninguno ha disfrutado. Hay que aprender a que hay que trabajar para estar más cerca de las victorias", comentó. Por último, tras hacer un análisis general, Javi Fuego habló sobre su situación personal. "Al final de temporada se hará balance y sabré si ha sido la temporada más difícil de mi carrera. Puedo decir que está siendo difícil porque yo en este club no soy solo un jugador, soy también un aficionado. Las sensaciones se duplican. Tanto las victorias como las derrotas cuestan el doble. Estoy contento con mi compromiso con el club. He intentado darlo todo desde que llegué, pero unas veces las cosas salen mejor y otras, peor", concluyó en un perfecto ejercicio de capitanía pese a no lucir el brazalete en el campo.