Djukic: "No pensemos ahora que somos figuritas y vamos de smoking; hay que ponerse el mono de trabajo"

"Es bueno que tengamos ilusión, pero el líder viene con el cuchillo entre los dientes". Miroslav Djukic, entrenador del Sporting, rebaja la euforia que rodea el tener la opción de volver a engancharse a los puestos de promoción si los gijoneses vencen mañana al Cádiz. "No podemos estar de festejo. No hay nada que festejar. Hay que ser serios. Hemos sacado la cabeza arriba, trabajado como unos cabrones, luchando y peleando. Hay que repetir ahora estas cosas, pero que no pensemos que somos figuritas y vamos de smoking. Hay que ponerse el mono de trabajo", subrayó el serbio de cara al encuentro en El Molinón.

"Llamo a la inteligencia de los jugadores. No nos podemos relajar. Hay que entrar al partido ante el Cádiz como lo hicimos en Santander. No cabe ninguna relajación. No nos hemos alejado del peligro. Hay que pensar en lo mal que lo hemos pasado"; recordó Djukic. "Las cosas que van bien normalmente no se tocan", apuntó sobre la previsión de no introducir ningún cambio en el once. "Siempre y cuando lo hagas bien ante un líder te da confianza, pero hay que hacerlo. Nos espera un enorme trabajo. El Cádiz es muy buen rival. Está arriba por méritos propios. Nos espera un partido difícil. Sabemos que si lo haces bien eso te dará una confianza tremenda", explicó ante el escenario de poder obtener el triunfo.

"¿El punto débil del Cádiz? En esta categoría si te relajas un poco y piensas que has conseguido algo, te viene el castigo. El Racing venía de ganar al Almería, por ejemplo. Está todo muy igualado. La Liga tiene tanta igualdad que si pierdes intensidad no tienes nada que hacer. Lo primordial es el trabajo y no equivocarte. A partir de ahí, buscar la victoria", sentenció. Djukic no cree que se deban amoldar a las características del rival. "Tenemos nuestra manera de funcionar y apenas cambiamos nuestra manera de hacer fútbol. El Cádiz es un rival al que no le importa la posesión de balón. Tienes que estar atento a las vigilancias y no perder el balón. Son las precauciones que debes de tener ante un equipo con transiciones muy rápidas", explicó.

"El Cádiz ha marcado muchos goles en centros y en transiciones, hay que intentar contrarrestarles en eso como hizimos ante el Racing. La primera parte en Santander, jugando, tocando, llegando con pocos toques es el Sporting que busco", afirmó. "El equipo cada vez entiende más lo que queremos. Los jugadores van cogiendo los automatismos y lo importante es estar concentrado desde el primer minuto", subrayó. En este sentido, el entrenador del Sporting volvió a ser contundente con los errores individuales que, desde su llegada, han impedido que se lograra enlazar dos victorias consecutivas. "Remontadas hay pocas en Segunda cuando un equipo se pone por delante en el marcador. El que lo consigue tiene mucho ganado. Espero que hayamos pagado ya las novatadas de recibir goles tempranos y de tener poca atención en el balón parado. Espero que hayamos aprendido y estemos atentos a esos detalles", deslizó.

"¿Qué resultado quiero para el Tenerife-Elche? ¿Por qué? Que gane el mejor. Yo lo que quiero es ganar mi partido. En la vida si miras lo que hacen los otros siempre sale mal. Hay que mirar lo propio", contestó sobre un encuentro cuyo resultado puede influir en acercar o alejar tanto la promoción como la permanencia. "Nuestra obligación es intentar engancharnos al sexto puesto, pero hay que tener en cuenta que de la UVI no se sale a casa. No vamos a ir ya a casa a que te prepare la mamá la sopita. Hay pasos antes como pasar a planta y recuperarse", concluyó.