Djukic: "No ponemos ningún freno, vamos a intentar seguir creciendo"

"Hicimos un grandísimo partido, ganamos al líder y solo puedo felicitar al equipo. Nunca habíamos ganado dos partidos seguidos". Djukic, prudente durante toda la semana, y también en su valoración tras el partido, tuvo un instante para lanzar un mensaje de ilusión y ambición. El triunfo ante el Cádiz dejó satisfecho al entrenador del Sporting. "La gente se está ilusionando porque ve cosas. No ponemos ningún freno. Vamos a intentar seguir creciendo, sin poner metas", explicó.

Para el preparador serbio la clave de la mejoría que ha experimentado el equipo las dos últimas jornadas radica en el buen trabajo defensivo. "Desde que estoy aquí, siempre que hemos dejado la puerta a cero hemos ganado. La solidez defensiva es muy importante. Todos han dado la solidez que el equipo necesita", comentó, sin desmerecer tampoco el trabajo en la parte ofensiva: "En ataque se ha creado y tocado".

En el triunfo frente al Cádiz fue protagonista Álvaro Vázquez, que volvió a marcar. "Es muy importante para un delantero. Si no haces goles, no viene la confianza. Esto le dará tranquilidad", recalcó Djukic, que también analizó el encuentro. "Fue un partido duro, difícil, igualado. No podías perder balones porque el Cádiz sale rápido al contragolpe".

El Sporting se quedó sin cerrar el partido. "Teníamos que gestionarlo mejor", dijo Djukic sobre los instantes finales. "Hay que seguir creciendo. Aún tenemos margen de mejora. Hay gente con más calidad de lo mostrado. El compromiso es total de todos. Tenemos que seguir en este camino", apuntó el serbio.

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, argumentó que el Sporting aprovechó su efectividad para llevarse la victoria. "Fue un partido igualado. En la primera mitad tuvimos una muy clara, pero el Sporting tuvo la suya y la aprovechó. Nosotros no hicimos nuestro mejor partido, pero tampoco ha sido el peor".