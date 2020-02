Christian Joel denuncia un vídeo racista que le enviaron los recogepelotas del Ibiza

Christian Joel, portero que alterna el primero y el segundo del Sporting, denunció ayer a través de sus redes sociales un vídeo racista que le enviaron los recogepelotas del Ibiza tras el partido que disputó ayer el meta cubano con el filial rojiblanco. En el mismo aparecen cuatro jóvenes, que le enseñan su sudadera, que se la cogieron durante el partido, y le dicen "inmigrante, aquí la tienes", señalando hacia la prenda de Christian Joel entre risas. "Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un vídeo llamándome 'inmigrante' con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera", denunció ayer el portero en sus redes sociales a última hora de la noche. "Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida", lamentó el guardameta en su publicación, en la que también mostraba el vídeo que le habían enviado los jóvenes recogepelotas del Ibiza.





— christianjoel___ (@13christianjoel) February 23, 2020

Christian Joel, suplente habitual de Mariño con el primer equipo del Sporting, jugó ayer con el filial en Ibiza. Durante la temporada ha participado en algunos partidos del filial siempre que los podía compatibilizar con sus citaciones con la primera plantilla.. Las redes sociales se volcaron rápidamente para mostrarles su apoyo, con cerca de 2.000 interacciones en apenas una hora. El Sporting se solidarizó con su jugador con un tuit pidiendo respeto y dando ánimos al portero cubano.El Ibiza anunció a última hora de la noche que expulsará a los recogepelotas.