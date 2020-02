Djukic: "Hemos sabido bajar a la mina a trabajar, ahora no hay que relajarse"

Djukic no varía su guión. Pese a estar a dos puntos del play-off, el entrenador del Sporting sigue fijándose la meta del meta del siguiente partido. Resta presión a su equipo. Y lanza un mensaje: no vale relajarse.

Cambios en la defensa. "Son bajas importantes, pero pienso que el equipo está en un momento en el que todo el mundo está compitiendo bien. No tengo miedo. Estoy seguro que los recambios en la defensa lo harán bien. Si esto me llega a pasar hace dos semanas igual estoy más asustado. Pero ahora la gente está trabajando bien y adquiriendo los conceptos bien".

Idea para la alineación. "No soy partidario de tocar lo que está funcionando bien. Tenemos gente de garantía para el puesto de lateral y central, con experiencia de sobra".

Oportunidad de entrar en los seis primeros. "Es una buena oportunidad de seguir sumando tres puntos. Nos medimos a un rival que solo ha perdido un partido en casa, sabemos las dificultades. Más allá de este partido no vamos a hacer cálculos. El cielo y el abismo están muy cerca. Pero no puede existir ninguna duda en la actuación del equipo, y no quiero que baje el equipo de ese nivel de exigencia máximo. El equipo tiene que competir, ser muy intenso y ser serio desde el primer minuto".

Ponferradina. "Es un equipo muy bueno, que si te descuidas te pinta la cara. No es Yuri, tiene mucha calidad. En Segunda, si te descuidas, no tienes nada que hacer. Deciden detalles. La Ponferradina ha jugado dos partidos contra dos equipos muy buenos de Segunda, uno en casa contra Huesca, ha metido tres goles, y otro en Girona, y han recibido dos. Pero en los dos partidos en el cómputo global fueron igualados. En uno aprovecharon los errores del rival y en otro pagaron los suyos. En Segunda deciden pequeños detalles que hay que cuidar. No podemos cometer faltas innecesarias y perder balones en zonas que no tocan".

Ambiente en El Toralín. "Estamos encantados. Hemos creado unas expectativas e ilusión. Tenemos que responder al apoyo de la gente. Necesitamos que siga este apoyo. Tenemos que hacerle ver a la gente que hay mimbres. Estamos en buena línea y hay que mantenerla".

¿Qué partido espera? "Tenemos que ir con la mentalidad de ganar. Pero no va a ser fácil. La Ponferradina no es un equipo cómodo.

Mensaje al vestuario. "Que hay que mantener el estado de alerta y la humildad. Hemos sabido bajar a la mina a trabajar, hay que mantener el bloque y no relajarse, porque si vuelve a suceder lo mism onos podemos meter en problemas".