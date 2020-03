Mariño: "No fuimos capaces de crear ocasiones desde la tranquilidad"

Mariño, portero del Sporting, muestra cómo se encuentra el equipo después de volvera perder en Liga.

Sin tres victorias seguidas. "Fue una pena, estábamos muy motivos a principio del partido. Queríamos seguir sumando de tres en tres. No merecimos perder, hicimos méritos para al menos sacar el empate".

Fallos. "La simpleza que tuvimos en la primea parte, no la tuvimos en la segunda, y eso fue lo que nos perjudicó. El único despiste de una primera parte muy buena fue el gol de ellos. El resto de la primera fue nuestra. Estábamos cómodos, triangulamos bien. Y la idea en la segunda parte fue hacer lo mismo, pero no estuvimos cómodos, perdimos muchos pases fáciles, y fallamos en cosas simples".

¿Ansiedad? "Llegamos con más corazón que cabeza y fútbol. Hubo muchas imprecisiones. No es lo que queríamos. No era un momento de ansiedad ni de que pesase nada. Veníamos de dos victorias justas, trabajando muy bien, defendiendo muy bien. La primera parte fue en esa misma línea, estábamos muy enchufados, pero después perdimos ese dominio y fluidez. No fuimos capaces de crear ocasiones desde la tranquilidad. Querer empatar pronto y meternos en el partido quizás nos pudo pesar".

¿Han encontrado el camino de juego? "Hemos encontrado la tranquilidad y la paciencia. Antes nos precipitábamos muchos, queríamos que pasase todo muy rápido, y con poco trabajo. Estamos teniendo calma y paciencia para elaborar jugadas, y pasarnos la pelota con sentido para llegar arriba y hacer daño. Los partidos se pueden ganar en el 20, el o en el 80€ debemos tener claro".

Dos buenas paradas en Ponferrada. "Hay veces que intervienes más o menos. Este año estaba interveniendo más, y los goles que estábamos encajando era más por aciertos del rival. Sigo trabajando igual. Esto son racas y dinámicas. Unos se aparecen más con acierto y otros menos, y con menos acierto. Ojalá por mí pudiese intervenir por mí, pero menos acierto. Al equipo no le llegan tantas veces, pero ese mérito del equipo y de todos, y de que estamos trabajando bien".