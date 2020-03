Djukic: "No pongo los jugadores que dice la dirección deportiva, me juego mi pellejo"

"No tengo ningún problema con Borja López. Con poca gente puede tener él problemas. Se entrena bien. Lo que pasa es que cuando se pierde se echa en falta a los que no juegan. Es lo normal". Miroslav Djukic, entrenador del Sporting, puso esta mañana las cartas sobre la mesa sobre los motivos que le han llevado a tomar decisiones como la de alinear una defensa con cuatro laterales. "Han jugado de centrales Molinero y Cordero, pero Cordero no es lateral. Tiene de lateral lo que yo de delantero. Sus características son de central", aseguró el serbio, quien también fue contundente con Hernán Santana, exjugador de Las Palmas y futbolista que lleva un año sin ser titular en Liga. "La calidad no es suficiente en el fútbol. Aquí hay que currar. No tengo nada en contra de nadie. Hay que cumplir cosas y si no lo haces, no vas a jugar. Ni él ni otros", explicó antes de dejar claro que en las alineaciones no permite injerencias ni por parte del club ni por parte de Miguel Torrecilla. "No pongo a los que me dice la dirección deportiva, pongo a los mejores, no soy idiota para pillarme los dedos. Me juego mi pellejo", subrayó.

"Hernán es un jugador que tiene calidad, pero no es suficiente en el fútbol. Necesito cierta agresividad en el equipo, buena colocación defensiva, más cosas para el equipo. En todos los sitios. En el de central, busco gente contundente, fuerte, solvente. En mediocentro, uno más defensivo y otro más de llegada. En Segunda hay que defender, trabajar, no somos el Barcelona que podemos permitirnos el lujo de 80% de balón. Hay que cumplir cosas y si no lo haces, no vas a jugar", explicó Djukic sobre sus decisiones en dos puestos sensibles en el Sporting. La respuesta fue a más.

"Si el extremo hace 15 goles, puedo entender que no trabaje bien en defensa, pero si no los hace, tiene que trabajar. En Segunda no hay un equipo en el que no trabaje todo el mundo. No es que Hernán no trabaje, es que hay otro que trabaja más. Aquí juega el que está mejor. No tengo ni hijos, ni primos aquí. Mi familia vive de esto", explicó. Y continuó. "Posiblemente me haya encontrado jugadores acomodados. Gente que llevaba tiempo sin participar, cuando no juegas, hay una cierta dejadez. Pusimos una serie de cosas sin las que no puedes jugar. No podemos vivir de la calidad si no hay trabajo", insistió. "Queremos ser un equipo competitivo. Molinero no ha entrado un tiempo y luego nos ha dado muy buenos resultados. Aquí no descartamos a nadie. La única verdad es el verde. Si Pepito y Juanito no demuestran en el campo, no van a jugar. El Sporting está por encima de todos. Hernán es buen jugador, pero necesita mejorar en otras cosas", concluyó.



"Necesitamos ganar partidos, sobre todo en casa. Nos espera un rival difícil. Le gusta tener el balón, con futbolistas de buen talante ofensivo.

Nosotros cada partido intentamos crear una mentalidad ganadora. Que no sea diferente jugar fuera o en casa, tener siempre el mismo patrón.

Contra este equipo tienes que ser agresivo e intentar incomodarle. Depende de nosotros que no estén cómodos. Tenemos que meterle intensidad si queremos ganar el partido. No hay un rival cómodo. Depende de ti, de hacer bien las cosas. Queremos imponernos, mandar, pero a veces no se consigue. Es importante la intensidad defensiva para quitarle el balón y darle utildad a la hora de tenerlo", señaló el entrenador del Sporting.



El serbio asumió el problema de no haber remontado todavía ningún partido como un mal de muchos. "Es muy difícil remontar en Segunda División. No es fácil generar fútbol. Todos los equipos está muy bien trabajados a nivel defensivo. Es muy difícil. Hay que tener paciencia. Tienes que dominar para poder remontar un partido. No sólo nosotros tenemos este problema, muchísimos equipos lo tienen", explicó. También mostró su preocupación ante la falta de gol. "Insistismos en que seamos más simples en los últimos metros. Tenemos que tirar más a portería. Hay que ser más productivos en los últimos metros. Me preocupa que la gente de arriba no hace goles y lo necesitamos. Tenemos gente de calidad y hay que hacerlo más fácil y de manera más productiva en área contraria. Hay que ir a por el partido desde el primer minuto. Apretar arriba es el modelo que tenemos que utilizar, sin descuidar que te salgan al contragolpe. Puedes volcarte y después resbalar. Queremos ser un equipo que manda, que entra por las bandas y termina los ataques", sentenció.