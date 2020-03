El Sporting deja de trabajar en Mareo hasta nuevo aviso

El Sporting se entrenó ayer en Mareo por última vez hasta nuevo aviso. El club rojiblanco ha aceptado el consejo de la Federación Española de Fútbol de cesar la actividad. Aunque los servicios médicos explicaron que se había tomado las medidas oportunas, y que no existía el riesgo de contagio del coronavirus, han seguido las recomendaciones que otros estamentos como la Federación y la Consejería de Sanidad de recomendaron a la entidad. "Pensamos todo lo contrario", explico el médico del club Gonzalo Revuelta respecto a si existía un riesgo de contagio por seguir trabajando la primera plantilla en grupo en Mareo. "Si hemos conseguido mantener esta zona sin infección es gracias a que estamos haciendo los entrenamientos a puerta cerrada, con los equipos alejados unos de otros. Si ahora vamos a parar la competición deportiva es porque acatamos las recomendaciones de entidades como la Federación o la Consejería, pero no porque haya aparecido ningún caso de coronavirus", añadió.

El primer y segundo equipo del Sporting, así como el juvenil, los últimos que seguían trabajando en Mareo, han aparcado su actividad. También lo han hecho los trabajadores del club, por lo que las instalaciones, oficinas y tiendas oficiales permanecerán cerradas.

Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting, explicó ayer que "se está en una fase de contención" y añadió que "afortunadamente no ha habido ningún atisbo de aparición de la misma en nuestra entidad, lo cual no quiere decir que estemos exentos o libre de aparición".

Cuestionados por el posible temor a contagios, en una rueda de prensa sin periodistas en la que el jefe de prensa del club les trasladó las preguntas enviadas por la prensa, Revuelta fue claro: "Temor no tenemos. Sabemos que es una patología que va a afectar a cerca del 80% de la población en España. Estamos preparados". También refirió a cómo afrontará la plantilla su preparación en sus domicilios: "A los jugadores se les planificarán sus trabajos y lo que se refiere al servicio médico estamos 24 horas alerta por si alguno tiene alguna duda".

Fernando Losada, consejero del Sporting, habló sobre cómo podría afectar al club una suspensión del campeonato de Liga, en caso de que no se pudiese reanudar. "No podemos valorarlo, porque no está ni siquiera encima de la mesa el planteamiento", detalló antes de manifestar que "la Liga está trabajando en ello, ha dado unas cifras iniciales, pero hasta que no tengamos más información es imposible hacer una valoración económica del impacto". También resaltó sobre la suspensión de las dos próximas jornadas que "hay que acatar las recomendaciones que nos hacen la Liga y las autoridades sanitarias pertinentes".