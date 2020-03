Los mensajes de los jugadores del filial y el femenino del Sporting para quedarse en casa y frenar el coronavirus

"Soy Eider, capitana del Sporting de Gijón, y yo me quedo en casa, haciendo yoga y utilizando todas las cosas de casa para no perder la forma". La jugadora del equipo femenino del Sporting se une en una campaña lanzada por el club rojiblanco a través de las redes sociales en la que en las últimas horas también han participado otros jugadores del Sporting femenino para concienciar de la necesidad de no salir de casa para frenar la expansión del coronavirus





? #FrenarLaCurva



Alberto Espeso (@albertoespeso98), futbolista del filial sportinguista, ya sabe cómo aprovechar el tiempo estos días ?????



Ellos lo tienen claro, ¿y tú? ??#YoMeQuedoEnCasa #QuédateEnCasa pic.twitter.com/VIJgs9Qtm0 — Real Sporting (@RealSporting) March 14, 2020

?? Los jugadores del Real Sporting ya saben qué hacer este fin de semana #QuédateEnCasa #YoMeQuedoEnCasa ?? pic.twitter.com/ZYB6LJdGoS — Real Sporting (@RealSporting) March 13, 2020

En elrecordó que "todos deben mostrar nuestro granito de arena quedándonos en casa" y subrayó cuál es su plan:También se unieron a esta corriente los jugadores Pablo Villalón y Mecerreyes. Además el club mostró un original grupo de whatsapp en el que los jugadores de la primera plantilla explicaron sus planes para los próximos días . Desde estudiar, a tocar el piano, ver un maratón de películas de "Harry Potter" o pasar tiempo para disfrutar con los niños y los juguetes en familia.