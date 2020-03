El teletrabajo, prueba de "responsabilidad"

"Los futbolistas del Sporting van a hacer una serie de ejercicios que les permitan mantener tono muscular y estado activo para poder incorporarse, en cualquier momento, a la normalidad de los entrenamientos". Fran Albert, preparador físico del Sporting, descubre algunas de las pautas marcadas a la plantilla rojiblanca de cara a que los jugadores sigan con su trabajo desde casa y mantengan la forma, algo determinante en una profesión como la de futbolista. El alicantino hace hincapié en la necesidad de tratar de minimizar el impacto de este periodo de inactividad de cara a la reanudación de la competición, cuya fecha sigue siendo una incógnita. Deja clara una premisa aplicable más allá del deporte: "No son unas vacaciones".

"Haciendo un símil con el automóvil, esto es tener el motor al ralentí para que en cualquier momento se pueda volver a la normalidad de cada club", explica Fran Albert sobre la tarea que ha distribuido a los jugadores del Sporting, quienes en muchos casos han aprovechado las redes sociales para compartir con sus seguidores cómo está siendo su día a día. "Hay una mezcla de ejercicios. No son nuevos para ellos, los han ido haciendo a lo largo de la temporada. Son ejercicios de fuerza y elasticidad", puntualiza el preparador a la hora de resumir las diferentes propuestas diseñadas para que todos estén activos después de que la Liga se detuviera ante la amenaza del coronavirus.

El Sporting no es ajeno a que el actual escenario puede demorarse más allá de los quince días que, en principio, se fijaron de cara a una posible reanudación de la competición. "Barajamos esa situación", confirma Fran Albert, quien advierte de que esto llevaría a reorganizar el plan previsto inicialmente en cuanto a la preparación de sus futbolistas. "Habría que poner sobre la mesa nuevas situaciones", señala, para a continuación destacar que se está en contacto con el cuerpo técnico y dar varias claves para que todo deportista no acuse este cese de actividad competitiva. Hace énfasis en que "vivan realmente como un deportista, que cuiden su alimentación, su físico y también se cuiden a nivel mental. Que estén con su familia y no descuiden los aspectos que le pueden venir bien".

Por último, Fran Albert reivindica la importancia de aprovechar todo lo que está sucediendo para convertirlo en una reivindicación de valores a todos los niveles, empezando por el del compromiso profesional. "Es una gran oportunidad para demostrar la responsabilidad no solo a nivel social, también a nivel individual", concluye el preparador físico del Sporting.