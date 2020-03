Álvaro Vázquez: "Para mí esta siendo difícil la cuarentena, estoy aislado sin mi familia"

"Para mí está siendo la difícil la cuarentena, estoy aislado y solo en un piso. Mi familia no está aquí y se me hace muy complicado". Álvaro Vázquez, delantero catalán del Sporting, atraviesa el parón sin su familia. Pero el atacante, a través de las redes sociales del club, ha lanzado un mensaje de optimismo a los aficionados: "Que no se os haga muy difícil, que todos juntos luchemos contra el coronavirus, pero desde casa, porque no se puede hacer mucho más".

Álvaro Vázquez, como ya explicó Carmona el pasado fin de semana, aprovecha el tiempo para entrenarse y no perder la forma. "Gracias al preparador físico y a la gente del Sporting el día se me hace más ameno. Puedo entrenar, hago los ejercicios que me manda el preparador físico, y con el material que nos ha mandado el club puedo hacer esos trabajos", resalta.

El delantero rojiblanco hace mención a esa ayuda que les llega del club con el material de trabajo, así como con el apoyo en el día a día para llevar una alimentación adecuada, por medio de la nutricionista Beatriz Manchón. "Para la comida, gracias a la nutricionista y al club, que nos han puesto una dieta y nos han facilitado comida, nos ayuda mucho en el día a día", explica.