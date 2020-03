Djukic: "Lo más justo es acabar la Liga, no puede empezar la siguiente sin acabar la actual"

Djukic muestra de forma contundente su opinión sobre cómo debe resolverse la Liga una vez se supere el confinamiento para frenar el coronavirus. El entrenador del Sporting tiene claro que la Liga se debe terminar. No cabe otra posibilidad. No descarta seguir jugando más allá del 30 de junio, o que la próxima competición se inice más tarde. Y de la misma manera no cree que exista problema para arreglar los contratos de los futbolistas que finalicen su vínculo con los clubes en apenas tres meses.

El entrenador del Sporting habla por primera vez, dos semanas del último entrenamiento en Mareo, sobre el parón actual y sus sensaciones. Lo hace a través de una rueda de prensa virtual difundida por el club rojiblanco, en la que se trasladaron al serbio las preguntas de los diferentes medios de comunicación asturianos.

También detalla cómo trabaja el equipo estos días y la forma de mantener el contacto con el vestuario, así cómo su valoración personal sobre cómo vive el confinamiento y otras temas extradeportivos como su futuro en el Sporting.

¿Sería una solución si no se acaba la Liga? "Lo más justo es acabar la Liga. No hay ninguna solución justa si no se acaba. Hay que agotar todas las posibilidades de que se termine esta Liga, sea como sea. No puede empezar la siguiente hasta que se termine la actual".

Jugar más allá del 30 de junio y cada tres días. "Todos somos partidarios de acabar la Liga, y si es después del 30 junio, pues tendrá que serlo. Hay que acabarla, porque es lo más justo. Todas las demás soluciones no son justas. Lo que veo imposible es que un futbolista juegue partidos cada 48 horas. Por lo menos tienen que pasar 72 horas entre encuentro y encuentro. Al segundo día después de jugar es cuando los jugadores se encuentran más cansados.

Contratos más allá del 30 de junio. "No hemos hablado, pero esto es un tema fácil, que se arregla rápido hablando con el club".