Djukic: "Lo más justo es que se termine la Liga actual"

En el día en que se cumplían dos semanas de la última sesión de trabajo del Sporting en Mareo, Djukic, aislado en su hogar, ofreció su punto de vista sobre cómo ha afectado el coronavirus al equipo rojiblanco y al fútbol español. Lo hizo a través de una rueda de prensa virtual, respondiendo a las preguntas que previamente le habían planteado los medios de comunicación. El entrenador serbio fue claro. Quiere que la Liga se acabe. Da igual el momento. En plena negociación entre la Liga y la AFE -patronal y sindicatos-, Djukic deslizó que no habrá problema para salvar dos aspectos que se plantean ahora sobre la mesa: jugar más allá del 30 de junio y rebajarse los salarios. Dejando firme la idea de que la competición debe finalizar en el terreno de juego, Djukic también reclamó que haya una mini pretemporada de al menos diez días antes de volver a jugar, muestra el plan de trabajo y habla sobre su futuro, ya que su vinculación con la entidad finaliza en tres meses.

Incertibumbre y situación personal. "Lo más importante en este momento es la salud de la gente y todos nosotros. El fútbol está en un segundo plano". Djukic manifiesta para empezar que no tiene prisa por volver a entrenar y competir, que lo vital es frenar el coronavirus para retomar la normalidad. "Lo prioritario es ganar la partida que estamos jugando contra el bicho", cuenta el entrenador rojiblanco. "Lo estoy llevando lo mejor posible. Hay un tiempo que debemos quedar en casa y cumplirlo. Depende de todos nosotros, tenemos que ser disciplinados. Todos somos un equipo, si uno falla vamos a perder este partido".

Recuerdo a la Guerra de los Balcanes. "En Serbia se vivió un bombardeo, en el que yo por suerte no estaba, porque ya me encontraba jugando en España". Djukic recuerda un momento complicado en su país, que le coincidió con su fichaje por el Deportivo de la Coruña. "La situación actual es una cuarentena por el virus, y al menos la gente está en casa. No viví aquello, pero era más duro, caían bombas, y esto es diferente".

Plan de trabajo y comunicación con la plantilla. "Hemos creado un chat entre todos para poder ahí intercambiar las opiniones". Djukic comenta cómo se han adaptado en el vestuario a la situación actual para poder trabajar desde la distancia: "Fran Albert (preparador físico) les está manando el trabajo que tienen que hacer cada uno. Arturo (coach) se encarga de la parcela psicológica, porque es muy importante esa tarea en estos momentos. Y yo les estoy mandando el trabajo táctico, enviándoles vídeos, incidiendo sobre los conceptos tácticos, tanto defensivos como ofensivos. Les mando vídeos de unos 15 segundos, en lo que está la acción en cuestión. Por ejemplo, en llegadas desde la bandas, les mando las acciones que hemos hecho bien en los partidos, para fortalecer este trabajo".

Pretemporada en la vuelta al trabajo. No existe previsión para volver, pero sí tiene claro el entrenador del Sporting que es necesaria una pretemporada cuando la situación se despeje antes de volver a jugar: "En situaciones excepcionales se necesitan diez días o dos semanas de preparación". Porque según cuenta no tienen por el momento un protocolo marcado para entrenar en Mareo de forma parcial: "Necesitamos para cuando se esté bien poder entrenar situaciones reales, todos juntos, enfrentamientos con el contrario o contactos con el balón".

Reanudar o no la competición. "Lo más justo es acabar la Liga. No hay ninguna solución justa si no se acaba. Hay que agotar todas las posibilidades de que se termine esta Liga, sea como sea. No puede empezar la siguiente hasta que se termine la actual". Djukic es tajante sobre uno de los aspectos que más debate ha creado. El entrenador del Sporting entiende que la competición debe finalizar, y que todos deben poner de su parte. "Todos somos partidarios de acabar la Liga, y si es hay que jugar después del 30 junio para acabar, pues se hace", indica al mismo tiempo que desliza que no habrá problema con los jugadores y técnicos (como su caso) que acaban contrato: "No hemos hablado, pero esto es un tema fácil, que se arregla rápido hablando con el club".

Comprimir el calendario para cumplir plazos. Si regresa la competición, debido a las jornadas aplazadas acumuladas, habrá que ajustar el calendario y jugar con menos días de descanso entre partido y partido. "Veo imposible que un futbolista juegue partidos cada 48 horas. Por lo menos tienen que pasar 72 horas entre encuentro y encuentro. Al segundo día después de jugar es cuando los jugadores se encuentran más cansados", comenta.

Renovación y bajada de salarios. El entrenador serbio, que acaba contrato, responde si merecería seguir en el Sporting en el caso de que se suspenda definitivamente la competición. "No me compete a mí. Ahí está mi trabajo diario, los entrenamientos están abiertos, los ve todo el mundo. Lo más importante para mí es que yo, junto a mi cuerpo técnico, hemos dado todo para que el equipo lo haga lo mejor posible. Tenemos la conciencia tranquila, lo demás no depende de nosotros". Djukic, que cumplirá el próximo lunes 100 días en el Sporting, defiende su trabajo: "Estamos haciendo cosas bien. Cada vez estamos más concienciados en nuestras posibilidades. Entramos con buenas sensaciones en el último tramo".

Bajada salarial y ERTE. También opina sobre el planteamiento de que los profesionales del fútbol se bajan el sueldo. "Todas estas cosas están por ver, por definirlas. Lo de la rebaja de los sueldos es algo que hay que hablar entre jugadores y clubes, que estamos aquí para entendernos". Y prefiere no valorar la posibilidad de un ERTE en el club: "Es una cosa que no depende de mí. Es algo del club. No sé la verdad como es la situación".