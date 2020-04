Maestro, médico del Sporting: "No hemos recibido test de coronavirus de la Liga"

"En el Sporting no hemos recibido ningún test de coronavirus". Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting, descarta que el club haya recibido test de coronavirus hace dos semanas, en el inicio de la pandemia, a través de la Liga. "Creemos que hay otras prioridades o se han tomado otras decisiones en base a las necesidades de los mismos", asegura el facultativo gijonés.

"Sea oportuno o no que se haya hecho -la opción de que la Liga brindase este tipo de pruebas que escasearon en los hospitales-, ahora hay otras prioridades en la sociedad española y no podemos banalizar situaciones como puede ser las necesidades de cada persona. La prioridad debe ser otra. No hay otra más que la de la salud de los españoles", remarca Antonio Maestro.