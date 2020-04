"Sería importante que los deportistas pudieran entrenarse al aire libre"

"Es insustituible el trabajo que se puede hacer en el campo". Fran Albert, preparador físico del Sporting, califica como "muy bueno, dentro de lo posible" la labor que están realizando los futbolistas superados los quince días de confinamiento. En todo caso, se suma a un reclamo dentro del estado de alarma. "Comparto la medida de otros países de que los deportistas profesionales puedan entrenarse al aire libre", señala el alicantino, sin dejar de asumir que deben darse una serie de circunstancias. "Debe hacerse bajo estrictas medidas de control. Que tengas un tiempo determinado, lo hagas solo y con posibilidad de acceso a ambiente rural en unas horas concretas. Sería muy importante para futbolistas y deportistas", subraya.

"Con más o menos espacio o material, no nos puede faltar la fuerza de voluntad en agradecimiento de los que están dejándose la piel ahí fuera. El que lo lleve hacia adelante cobrará ventaja", afirma el preparador físico del Sporting. Fran Albert ve acertado el borrador que está realizando la Liga para reiniciar los entrenamientos de manera paulatina en cuanto sea posible. "Es muy buena idea", asegura antes de hacer hincapié en tomar conciencia de todo lo que rodea. "Hay gente que lo está pasando mal y nosotros tenemos que pensar en que estamos bien, tenemos salud y somos unos privilegiados para esforzarnos al máximo", subraya antes de asumir que el COVID-19 es un reto que transciende a lo profesional. "Desde el punto de vista humano, es el mayor reto de la humanidad. En el profesional, que cobra un segundo plano, entiendo el entrenamiento como parte de la vida y no tiene sentido si no hay vida. Es muy importante que todo estos los miembros del club, incluidos aficionados, estemos bien para que lo demás funcione. El reto es que salgamos todos airosos. Así todo será más fácil", comenta.

El preparador rojiblanco detalla el control al que se somete a los jugadores, que se ejercitan en casa con planes individualizados en función de demarcación o características que tienen una duración de hasta tres horas diarias. "La parte de fuerza o resistencia hay algunos jugadores que tienen un trabajo específico en función de características o su momento, como porteros o lesionados como Bogdan. Las estrategias para la recuperación también van en función de sus características, así como trabajos de refuerzo en función de su historial de lesiones", explica. Los jugadores le remiten, a diario, "un correo electrónico con los datos como su pulso, kilómetros recorridos en la cinta, valores de fuerza que han hecho, intensidad y duración del esfuerzo. Eso todo se engloba en fórmulas para establecer patrones de dinámica de carga. Valoramos también su peso y si tienen alguna molestia". Ese seguimiento diario se resume en un informe semanal. Fran Albert también descubre que se mantiene en contacto con otros preparadores físicos del fútbol profesional.

"Me preocupa mucho el factor anímico. Es un trabajo mental grande estar en un espacio limitado. Conforme pasan los días te das cuenta", dice el alicantino, quien evita pronunciarse sobre cuántos días o cómo debe desarrollarse una pretemporada una vez se determine si vuelve la competición. "Son todo hipótesis. Los futbolistas no han parado. Están trabajando para mantener un buen tono muscular y aspectos cardiorespiratorios. Van a llegar en un nivel de forma adecuado para poder intensificar los entrenamientos", se limita a concretar. "Lo importante es que salgamos lo mejor posible. La competición no espera a nadie, por lo tanto debemos prepararnos en las mejores condiciones", comenta antes de lanzar un aviso sobre los tiempos fijados entre cada jornada si se condensa el calendario. "48 horas entre partidos es prematuro. Los estudios científicos hablan de que se requiere más de ese tiempo para minimizar el riesgo de lesión", concluye.