Marc Valiente, partidario de salir con niños a la calle: "Son los más perjudicados en este confiamiento"

Marc Valiente, central del Sporting, en su condición de padres de dos hijos, opina sobre la medida de permitir salir con los hijos a la calle a partir de la próxima semana: "Está claro que los niños necesitan salir, son los más perjudicados en este confinamiento. Por mucho que le intentes explicar a un niño de seis años lo que es, están acostumbrados a otras cosas".

"Me parece muy bien que se hayan tomado estas medidas, me parece mejor que el gobierno haya rectificado a salir solo a supermercados o farmacia, porque puede empeorar la situación. Lo que necesitan los críos es salir un rato a la calle, aunque sea a 100 metros de sus residencias, para airearse un poco. Así el día a día les irá mejor, harán mejor sus tareas en casa y sus deberes. Será mejor para ellos y los padres, porque estar confinados en casa no es fácil", explica el jugador del Sporting.

También el central rojiblanco ha trasladado su deseo de volver a jugar, ya que significará que se habrá retomado la normalidad: "Más que como futbolista, como ciudadano, sería una alegría volver a jugar, significaría que ha cambiado la situación, y está normalizada. Sería un alivio para todos".

Marc Valiente ha sido protagonista hoy en una rueda de prensa virtual, en la que ha respondido a preguntas de los medios de comunicación, que habían sido emitidas anteriormente. El central del Sporting también ha dado su punto de vista sobre la situación en el fútbol en torno al coronavirus, el protocolo de vuelta a los entrenamientos y los partidos.

También ha querido referirse a la mediación del Consejo Superior de Deportes en el conflicto entre Liga y Federación, en torno a la vuelta del fútbol. Y ha aprovechado para lanzarles el mensaje de que es necesario que eviten vivir en un clima de discordia continuo.