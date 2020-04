El recado del jugador del Sporting Marc Valiente a la Liga y la Federación

Cuestionado sobre uno de los conflictos que, por el momento, parece que se ha suavizado, Marc Valiente fue claro. El jugador rojiblanco mandó un recado a la Liga y la Federación, por su falta de entendimiento, y con vistas a que el punto de unión común sirva para el futuro.

Marc Valiente, defensa del Sporting, en una rueda de prensa virtual, a preguntas de los medios de comunicación, fue gestionado por la gestión del gobierno en el coronavirus o sobre qué le parece la medida de que puedan salir los niños a la calle, en su condición de padre de dos hijos.

También el jugador rojiblanco analizó cómo será la vuelta a los entrenamientos y la Liga, con el protocolo establecido, y el escenario que se podrán encontrar los jugadores tras casi tres meses sin jugar.

Gestión del coronavirus. "Está claro que el Gobierno podrá haber cometido algunos errores, pero es el momento de ayudar entre todos. Después cuando pase todo esto ya se debatirá lo que se ha hecho bien y cuando no".

Medicación del Gobierno para intervenir en el conflicto Liga y Federación. "Es un poco triste. En situaciones extraordinarias, la gente debería entenderse los unos con los otros. Sabemos que hay mucho dinero en juego, pero lo normal sería que la gente se entendiese con palabras, dialogando, y ha hecho bien el Consejo Superior de Deportes interviniendo para llegar a un entendimiento. Es un paso más para volver a empezar".

Contacto con el club. "Tanto el presidente como nuestro capitán nos van informando de las reuniones que se van teniendo. ES bueno escuchar lo que llega, para estar preparado por si esto empieza otra vez".

Fali, del Cádiz, negación de jugar sin total seguridad. "Respeto todas las opiniones. La salud está por encima de todo, pero hay órganos para dictaminar si se puede jugar o no. Tenemos que escuchar y luego ver qué decisiones se toman. No soy epidemiólogo ni nada por el estilo para saber cuándo se puede empezar la Liga o no".