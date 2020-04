La valoración del jugador del Sporting Marc Valiente sobre el protocolo de vuelta a la competición

Marc Valiente, defensa central del Sporting, al que el parón de Liga por el coronavirus le pilló en medio de una lesión, ya se ha recuperado totalmente de su dolencia y trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Lo hace desde casa, esperando a que regrese pronto la competición, y con la incertidumbre de si volverán a competir o no.

El central rojiblanco analiza cómo afectará al estado físico de los futbolísticas estos casi tres meses sin partidos, da su opinión sobre el protocolo establecido para volver a jugar, la circunstancia de tener que jugar partidos sin público, y cuál deberá ser el objetivo de los rojiblancos una vez regrese la Liga.

También tiene tiempo para analizar el conflicto que hubo las últimas semanas entre AFE y la Liga, respecto a la vuelta a la competición, y como padre de dos hijos valora la medida del gobierno de permitir salir a la calle con los menores durante un espacio limitado de tiempo.

Volver en junio. "El protocolo de la Liga dice que se volverá en junio, pero queda bastante para saber si será en junio cuando se empiece. Lo primero es la salud, y aunque exista un protocolo, si el Gobierno de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes no lo autoriza no se podrá volver a empezar. Ojalá sea en junio, querrá decir que la cosa va mejor".



Estado en la vuelta. "Es impredecible. Estamos trabajando en casa, y el preparador físico preparar unos entrenamientos muy buenos, pero es impredecible saber a qué porcentaje volveremos cuando estemos para competir. Todos los jugadores pedimos que haya un periodo de aclimatación después de este confinamiento. No es lo mismo entrenar en casa que en un campo de fútbol".



Cambios en la clasificación. "Creo que sí. Estamos todos en la misma situación. Si se vuelve a jugar será algo distinto, jugar a puerta cerrada cambia el planteamiento del fútbol. Si vuelve a empezar la Liga puede pasar de todo".



Riesgos de lesiones por jugar dos partidos cada semana. "Es un factor que puede aparecer. También hay momentos en la Liga que se juegan partidos así entre semana. Tenemos que estar preparados. Sabemos que para cuadrar el calendario la única opción es comprimiéndolo, jugando todos los partidos entre seis y ocho semanas. Los partidos que quedan se tendrán que jugar la mayoría de ellos, dos durante la semana, y es un factor, que tenemos que estar preparados".



Seguridad en el protocolo de entrenamiento. "No es que me parezca bien o mal, es simplemente protocolo. Lo que pedimos es que sean las autoridades las que decidan si se puede empezar otra vez la Liga. Está bien que la Liga quiera hacer un protocolo para empezar de nuevo si se da el caso, pero tienen que decidir los órganos competentes".



Contacto. "No creo que se diera el caso de que ni yo ni cualquier defensa pensase en algún riesgo cuando se juegue de nuevo a la hora de los contactos por el balón. Si se juega es porque se puede y jugaremos al 100%".

Lesión. "Estoy haciendo el plan que el resto de compañeros, trabajando con normalidad. La primera semana de confinamiento fue la que hice algo más específico en relación a la recuperación de la lesión, pero me siento muy bien".

¿Candidatos a la sexta plaza? "Todo dependerá de cómo se empieza la Liga. Quedarían once jornadas, vamos octavos, y tendríamos que intentar mirar para arriba. Pero recordando que estuvimos a dos y tres puntos del descenso, y mirábamos para salir de esa situación. No tenemos que mirar eso, solo en el siguiente partido".



Jugar sin público, evitar presión de El Molinón. "No lo creo. A todo el mundo le gusta jugar con público en el estadio. El Molinón destaca por eso, por un montón de gente que viene a vernos. A veces hay cosas que no salen bien, y es normal que la gente nos apriete y nos anime para que lo hagamos mejor. Pero no creo que sea mejor para los jugadores jugar sin público por eso.



Djukic. "Desde que llegó el primer día nos transmitió unas pautas claras que no se pueden negociar, como la intensidad sin balón. Nos ha ese plus y también confianza a la hora de jugar".