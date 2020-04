División de opiniones entre las peñas del Sporting sobre la vuelta del fútbol

Este mediodía, colectivos de peñistas y aficionados de varios clubes se han unido en una inciativa común en la que han pedido que no se vuelve a jugar al fútbol, por la situación excepcional del COVID-19, y por el hecho de que ese regreso supondría jugar sin aficionados en la grada. Una iniciativa, lanzada por FASFE, bajo el lema de "sin afición no hay fútbol", al que suma en el Sporting el colectivo UNIPES, pero que sin embargo no respaldan en la Federación de Peñas Sportinguistas, donde se muestran partidarios de que se retome la actividad.

"Sin afición en las gradas, no es fútbol, es otra cosa", explica Unipes en su comunicado. "Creemos que el fútbol no debe vivir en una burbuja ajena a la sociedad en que se desarrolla y obedecer a intereses externos e incluso opuestos a ella", subrayan.

Desde la Unión de Peñas Sportinguistas hacen hincapié en la exposición de los futbolistas a la enfermedad y resaltan sobre los test que "usarán recursos médicos imprescindibles en otros sectores como los profesionales sanitarios". También añaden que sin aficionados en las gradas se pierde una parte fundamental del deporte: "Erradicar el el componente social del fútbol al celebrar los encuentros cuando es imposible que haya afición en las gradas, solo puede ser considerado normal por dirigentes de un fútbol enfermo".

Por su parte, la Federación de Peñas Sportinguistas, a través de su presidente Jorge Guerrero, ha mostrado a LA NUEVA ESPAÑA un punto de visto opuesto al de Unipes y las otras peñas del fútbol español que se han mostrado en contra de volver a jugar: "Ya sacamos un comunicado conjunto con Aficiones Unidas, en el que entendemos que el fútbol sin el aficionado y a puerta cerrada pierde su esencia, que no debería ser de otra forma, pero en consenso con todas las Federaciones de Peñas entendemos que es una situación es excepcional y que todo debe de empezar a funcionar como en otros sectores, como ha hecho ya la Industria, Construcción y hasta el sector pesquero".

Jorge Guerrero además ha explicado sobre esta medida de no jugar que plantean algunos colectivos de aficionados su punto de vista. "Casualmente los que no quieren que se jueguen más son los equipos de la zona baja", señala en alusión al Oviedo, Racing, Deportivo de la Coruña o Espanyol.