Álvaro Vázquez: "Los futbolistas debemos asumir riesgos, como en otras profesiones"

"Deberemos asumir riesgos, como en todo tipo de profesiones". Álvaro Vázquez, jugador del Sporting, es contundente a la hora de valorar el nuevo escenario que plantea el COVID-19 a la hora de retomar la competición. "Vamos a tener que saber convivir con el virus hasta que no se encuentre algo que lo puede aniquilar. Hay que asumir riesgos, pero los justos. No me gustaría contagiarme. Vivo solo, pero pienso en compañeros que viven con familia e hijos y el hecho de que ellos puedan también contagiarse es muy complicado. Quiero pensar que si competimos y jugamos es porque los jugadores vamos a tener un riesgo prácticamente cero", sentencia el delantero badalonés. "Hay que acatar lo que el Gobierno y Sanidad nos dice. El Sporting lo llevará a rajatabla. Tenemos que seguir esas directrices", subraya.

Álvaro Vázquez muestra su predisposición a continuar con la temporada en cuanto sea posible aunque asegura que "entiendo todas las posiciones. Se tome la decisión que se tome habrá algún club perjudicado. Estaré de acuerdo con la decisión que se tome, premiando siempre la salud de la gente". El futbolista del Sporting considera que "físicamente es evidente de que todos vamos a perder algo. No se puede mantener la forma en un piso o en una casa, sin entrenarse a campo abierto en Mareo". Es por ello que celebra pasos adelante como los de poder salir a hacer ejercicio a partir del próximo sábado. "Me parece fantáscito que la gente pueda hacer deporte. Ayuda muchísimo a despejar la mente, hacer deporte siempre es bien. Nosotros, a nivel profesional, necesitamos competir también", recuerda.

La nueva realidad del deporte implica que la Liga se reanude sin público. "Jugar a puerta cerrada va a ser doloroso para los aficionados y también para nosotros. Les necesitamos porque nos ayudan y alientan, pero hay que pensar en la salud de todos. Si la salud está a salvo con nosotros jugando y ellos en casa, habrá que normalizarlo durante un tiempo", afirma. En todo caso, el rojiblanco aprovecha para "trasladar a la afición un mensaje de ánimo y apoyo. Les necesitamos. Agradezco de corazón las muestras de cariño recibidas por mi cumpleaños. Me han hecho sentirme muy acompañado".

El confinamiento ha contado con una aliada para varios jugadores del Sporting, tal y como descubre Álvaro Vázquez. "Al principio hicimos un grupo de gente que le costaba cocinar o estaba sola. Hay una chica, que se llama Valentina, que es la que nos hace la comida a un grupo de jugadores. Ya le he dicho que, para mí, es mi segunda madre. Nos hace comida de todo tipo. Comida sana. En mi cumpleaños me dejó elegir el menú y me regaló una tarta para que pudiera soplar las velas", concluye.