Djukic, ante el objetivo si vuelve la Liga: "No renunciaremos a nada"

"Estamos a cinco puntos del play-off y a seis de bajar. Prefiero ir partido a partido. La competición nos dirá qué somos capaces de hacer, pero no vamos a renunciar a nada". Miroslav Djukic, entrenador del Sporting, espera que la posible vuelta a la competición sonría a los intereses rojiblancos y añade un punto de ambición. "Saldremos a ganar. El Sporting no está ahora donde queríamos, pero mi obligación es mirar hacia arriba", dice sobre la lucha por el ascenso. El técnico serbio valoró también su futuro durante una charla organizada por el Comité Técnico de Entrenadores de la Federación Asturiana de Fútbol, compartida con José Ángel Ziganda, entrenador del Oviedo. "Estoy haciendo mi trabajo, las otras cosas como mi continuidad no depende de mí. Es cuestión del club el pensar si somos buenos para quedarnos", explica.

"Hay que perder el miedo. Estamos viviendo una tragedia, estamos llenos de miedos e incertidumbres. Lo más importante es que nos vayamos liberando de esto. El aspecto psicológico es importante. Hay que ir introduciéndolo a los jugadores", dice Djukic sobre la inminente vuelta a los entrenamientos. "El plan es el que hay, es para todos y tenemos que adaptarnos", añade respecto a las medidas de la Liga. "Hay que empezar poco a poco, con precauciones. Los jugadores se han entrenado mucho tiempo en una superficie diferente. Quedan pocas jornadas y si llegan lesiones es un contratiempo importante. Es mejor que nos quedemos cortos y que a través de los partidos entremos en la forma, que nos precipitemos. Se lo he dicho al preparador físico", subraya.

Djukic asume que "jugar sin público no le agrada a nadie. Es mucho riesgo acabarla con público. Para que tengamos una liga justa, lo más importante es acabar, jugar estas últimas once jornadas, aunque no agrada a nadie hacerlo sin público". En ese sentido, da por descontado que "los jugadores van a venir con cierto miedo. No solo ellos. Nosotros también. Nosotros tenemos dos lobos dentro, uno bueno y otro malo. Todo depende de cuál alimentes. Estos días hemos alimentado al malo. Hay que hablar con los jugadores e ir limpiando la cabeza con cosas positivas".

En la charla junto a Ziganda también se habló del derbi. "Aunque no es inmiediato, de reojo todos hablamos del derbi. No lo he vivido, pero notas que la gente lo vive mucho, que es muy importante. En los derbis no hay favoritos. Será difícil, duro, vamos a prepararlo", señala Djukic. Por último, además de mostrarse partidario de que se realicen cinco cambios y así cambiar la normativa, valora su etapa en el club. "Cuando llegué al Sporting había visto muchos partidos. Tienes una idea del equipo, pero cuando te metes por dentro no quería romper con muchas cosas, si no introducir poco a poco los cambios. Así vas viendo cómo son los jugadores, sus capacidades y por qué no han funcionado bien. Vas tomando tus propias conclusiones para mantener lo que te gusta y cambiar lo que no", concluye. Djukic.