Javi Rico: "Subir a Primera y un equipo con el mayor número de jugadores de Mareo es el objetivo"

"Sentí una alegría tremenda y un poco de sorpresa. Me atrae este proyecto porque el Sporting es mi casa, donde nací y jugué desde pequeño. Es el Sporting, es un histórico. Es un reto apasionante y me siento un privilegiado. Me atrae todo". Javi Rico, nuevo director deportivo rojiblanco, asume con tremenda ambición el cargo tras suceder a Torrecilla. "No vamos a negar que el objetivo siempre va a ser el ascenso. Hay que asumirlo desde la humildad, el respeto y la responsabilidad. Antes de eso, me gustaría conseguir que el primer equipo tenga el máximo componente de Mareo sin olvidar que se tiene que subir. Todo tiene su tiempo, pero esos son los dos objetivos", subraya el gijonés, que llega acompañado por el también asturiano Noe Calleja, exjugador y hombre de confianza. "No he hablado con Djukic, porque no he hablado con nadie de primer equipo y primera plantilla. No da lugar. Hay que respaldarlos y dejarlos tranquilos", reitera como único pero, el de hablar del proyecto que ya prepara para la próxima temporada.

Jugadores con contrato

"Los jugadores con contrato tienen sus derechos. El tiempo lo dirá, el mercado lo dirá. Va a ser una época muy dura, el tema del COVID-19 va a traer una repercusión negativa. Cuando llegue el momento se tomarán decisiones. No voy a hablar nada de cara a la temporada que viene, no es ético".

Responsabilidad

"La estructura, desde futbito hasta arriba, va a estar controlada por mí. Es una gran responsabilidad porque es un gran club. Lo sientes más, es tu club. La responsabilidad es la misma que en la Real Sociedad, Valladolid, Zaragoza o Pontevedra".

Filosofía

"La filosofía tiene que ser clara. Rodearse de todo lo bueno que hay en Asturias. Intentar captar a losmejores jugadores de Asturias y lo más cercano. Hacerles crecer, mejorar y darles los medios para que Mareo sea cada vez más fuerte. Tenemos que creérnoslo más. EN la Real he visto que allí se quieren mucho y nosotros igual nos queremos menos. Ese sentimiento se está notando y hay que aprovecharlo. El Sporting tiene que ser grande con la gente de casa. No veo ser grande como el Betis o el Sevilla. A mí me gusta con gente de casa".

Perfil de entrenador

"Más que perfil de entrenador, buscamos perfil de futbolista. La Real busca talento más que físico. Nosotros tenemos que definirlo. Y a partir de ahí, trabajarlo. El entrenador, Djukic, o cualquier otro, tiene que entender que va a predominar Mareo. Todo jugador que vaya a ser válido va a ser observado. La política es mirar más dentro de casa que fuera".

El mínimo, el play-off

"El proyecto es siempre de Primera y las posibilidades son las que marcarán el mercado y lo económico. NO hay que esconderse. El mínimo debe ser siempre el play-off. Somos el Sporting. El objetivo siempre tiene que ser volver a Primera División".

Posibles traspasos

"El tema económico marcara si es necesario traspasos. Cuando se tengan los números del nuevo proyecto se verá si podemos asumir esta plantilla o reducirla en costes. Ganas de traspasar en el Sporting no hay, pero las necesidades marcarán".

Estilo de juego

"Me gusta un estilo de juego, Gijón está hecho para un juego alegre, intenso, vertical, de disputa€ Buen juego. El Sporting siempre ha sido así, con transiciones rápidas y buena actitud para atacar y defender. Me gustaría un equipo alegre, atrevido y con mucha intensidad".