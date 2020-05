Revuelta, médico del Sporting: "Los cinco cambios en los partidos es una medida muy acertada"

"Va a cambiar todo. Esto no es de hoy para mañana. Va a ser para mucho tiempo. Habrá que mantener en el tiempo estos hábitos y conductas". Gonzalo Revuelta, médico del Sporting, explicó esta mañana las rigurosas medidas de higiene del protocolo de la Liga y todo lo que conlleva para el mundo del fútbol la aparición del COVID-19. Los rojiblancos, que se encuentran en la fase 2, han comenzado esta semana a entrenarse en Mareo "en buenas condiciones" físicas y con ejercicios orientados a cargas leves y dirigidas, especialmente, al contacto con el balón. "Al estar inactivos durante tanto tiempo hay más posibilidad de lesión, pero ahora has quitado el contacto físico, por lo que hay un menor factor de riesgo. De todas formas, habrá que ver el efecto con el tiempo de la adaptación fisiológica lo requiere. Aumentaremos las cargas poco a poco", detalló antes de recordar que en esta fase no está permitido que los futbolistas se sometan a masajes.

"Los jugadores tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y en esta fase no podemos realizar tratamientos médicos, sólo los urgentes. Todo el trabajo de descarga, post entrenamiento, se va a posponer. También estamos adaptando la carga de trabajo para que no haya sobrecargas que exijan tratamientos fisioterapéuticos", enfatizó Gonzalo Revuelta, que aplaude las pasos dados para que, si vuelve la competición, puedan realizarse hasta cinco cambios de jugadores durante los partidos. "Es una noticia muy buena. Fisiológicamente vendrá muy bien. Vamos a tener una densidad de competición alta. Me parece una medida muy acertada", subrayó.