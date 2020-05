El Sporting se somete a los segundos test de cara al cambio de fase

"Tenemos sensaciones contradictorias. Estamos contentos por volver a Mareo, pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados". Javi Fuego, uno de los capitanes en la sombra del Sporting, resume así la sensación del vestuario en la primera semana de entrenamientos, de forma individual, en las instalaciones rojiblancas. "Se echa de menos el contacto cercano y diario, pero es lo que toca", explica el rojiblanco. El conjunto gijonés, que vuelve a entrenarse mañana y disfrutará el domingo de descanso, se ha sometido a un segundo test PCR, tal y como marca el protocolo, de cara a poder iniciar el lunes la fase 3, la que abre la opción a poder entrenar en grupos de, como máximo, diez jugadores.

"Me genera muchas dudas la vuelta a la competición. Me entran dudas de lo que pueda aguantar el cuerpo del futbolista sin lesionarse. Jugar cada tres días es muy exigente. Ahí entrará el valor de las plantillas. Puede haber grandes grandes sorpresas. Va a ser una competición muy diferente a la que dejamos. Me genera mucha incertidumbre cómo podemos llegar los equipos", subraya Javi Fuego.

El poleso rompe una lanza a favor del trabajo que está realizando Fran Albert, preparador físico del equipo, cuyo empeño en dotar a cada futbolista de los mejores materiales en sus domicilios para mantenerse en forma durante el confinamiento fue clave para que llegaran cintas de correr y bicicletas estáticas a cada uno de ellos. "Hay que ensalzar la figura de Fran Albert. Siempre fue muy importante su figura, ahora más", dice el centrocampista del Sporting, quien también reconoce que son unos privilegiados por entrenarse a diario en una instalación como la de Mareo. "Es un lujo", subraya.

Javi Fuego se suma al aplauso par la medida de que se puedan realizar durante los partidos cinco cambios. "Es una buena solución. Vamos a jugar once jornadas consecutivas. Es prácticamente imposible disputarlas en su totalidad para cualquier jugador. La clave estará en que todos estemos a disposición del entrenador y pueda hacer rotaciones. A día de hoy todavía se me hace lejano el horizonte de la competición", concluye.