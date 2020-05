Djukic: "Hay que entrar fuerte en estos once partidos, no hay nada decidido y podemos hacer cosas bonitas"

El Sporting ha entrado hoy en Mareo en una nueva fase de trabajo, en la que la plantilla ya se ejercita en grupos reducidos. Un nuevo escenario que ha valorado Djukic, entrenador del Sporting, junto a otros asuntos de la actualidad rojiblanca, en el inicio de la segunda semana de entrenamientos en Mareo.

¿Cómo se encuentran? "El equipo ha trabajado bien, ha venido con ganas. He visto buen trabajo. Entramos en esta nueva fase, el equipo no ha perdido el tiempo y entra con ganas. El confinamiento se ha hecho largo y aburrido. Pero hemos cumplido lo que tocaba, y estamos con muchas ganas de que ruede el balón".

Nueva fase de trabajo. "Hay que trabajar los conceptos defensivos y ofensivos. Les mandamos vídeos a los jugadores para reforzarlos en el confinamiento, y ahora hay que recuperar ese tono. Los grupos los hemos hecho equilibrados, con cuatro defensas, tres centrocampistas y un delantero, para trabajar todos los conceptos".

Vuelta a la competición. "En Segunda División deciden los detalles. Hay que cuidarlos. No hay que lamentarse por la situación. Llegamos en un buen momento, no empezamos de cero, la clave es entrar fuerte en estos once partidos porque no está nada decidido, ni lo de arriba ni lo de abajo. Podemos hacer cosas bonitas".

Javi Rico y Torrecilla. "He hablado con los dos. Miguel ha terminado contrato, es lo normal en estos casos, para que le dé tiempo a configurar la plantilla al nuevo director deportivo. Todo ha sido amistosamente, se ha arreglado bien, Miguel ha sido como siempre un señor, trabajando bien para el club, y se ha marchado bien. Javi Rico he hablado con él, estoy en contacto en todo momento, interesándose por esta fase y cómo están los jugadores".

Futuro con Javi Rico. "Aún es temprano. No hemos tocado temas de futuro por ahora".

Carga de partidos. "Aumenta la importancia de la plantilla. Realmente tenemos en un mes y medio tenemos once partidos. Habrá encuentros cada tres días, y ahí tiene que intervenir la plantilla. Todo el mundo va a tener sus oportunidades, haremos rotaciones, todo el mundo tiene que estar preparado".

Lesiones. "No temo por las lesiones. Tenemos una buena plantilla y tendremos que ir rotando. No temo nada, pienso que estamos bien, el entorno es muy positivo".

Jugar a puerta cerrada. "Seguramente que no habrá la ventaja de jugar en casa, al no tener a tu afición. Pero es igual para todos. Hay que tener claro el concepto propio de fútbol y llevarlo desde el primer al último minuto".

Sonidos. "La sensación será rara, se oirá todo. Jugué dos partidos sin aficionados, resulta raro, pero vamos a adaptarnos, porque valen lo mismo los puntos".