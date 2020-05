El preparador de porteros del Sporting B se despide, dolido, del club: "Está salida tan fría no reconoce todo mi esfuerzo"

El pasado viernes el Sporting anunció que Samuel Baños continuaba como entrenador del Sporting B, y que se renovaba parte de su cuerpo técnico. Seguía Sergio Meana como preparador físico, pero no Dani Sebas como preparador de porteros ni Dani Lozano como entrenador de porteros. En su lugar llegaban Arturo Novo y Nando Juárez.

Dani Lozano publicó en las redes sociales una carta de despedida, en la que explicó que no solo dejará el trabajo en el Sporting B, sino también en el club. "Al término de esta temporada 19-20, el club le da la oportunidad al entrenador de hacer cambios en el cuerpo técnico del filial y este toma la decisión de prescindir de mí, entre otros. Una dolorosa decisión para mí que conllevó no solo dejar de pertenecer al filial sino también la salida del club, sin ningún tipo de explicación de porque no me mantengo en el fútbol base como venía ejerciendo hasta ahora", resaltó.

"Después de tanto trabajo para este escudo, desde abajo, con la metodología del área de porteros, llegando a tener varios porteros convocados con las categorías inferiores de la selección nacional y, el primer equipo estar nutrido de porteros en su plantilla, considero que con esta salida tan fría y distante no se está reconociendo todo mi esfuerzo y dedicación empleado en el área de porteros", detalló en su despedida.

Dani Lozano también recordó que llegó al club hace siete años, y que pasó por el trabajo con los porteros desde infantiles hasta el filial.