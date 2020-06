Javi Rico, ante el nuevo escenario económico para el Sporting: "A día de hoy ningún jugador es intransferible"

Javi Rico, director deportivo del Sporting, ha hecho un balance de su primera semana en Mareo. Rico, que ha seguido a pie de campo todos los entrenamientos del equipo, habla sobre las sensaciones que le ha transmitido el equipo, también opina respecto al objetivo para el final de la temporada, y contesta a las preguntas relacionadas con el futuro del banquillo y la planificación de la plantilla.

La crisis del covid-19 obliga además a los clubes a apretarse el cinturón. Habrá reducción en los presupuestos y los topes salariales. Una situación que explica Javi Rico.

¿Traspasos por la coyuntura económica? "En mi presentación dije que al Sporting no le interesaría vender nunca en caso de que estuviésemos en una situación económica fuerte. Todo dependerá de cómo esté el club a nivel económico y el mercado. Lo que va a marcar es el tema económico. Con la crisis que hay intentaremos no vender, pero€".



Renovaciones y fichajes. "Hasta que tengamos opciones matemáticas de jugar el play-off no voy a tocar absolutamente nada. Hasta que el club esté en una situación de tranquilidad máxima no voy a hablar con ningún jugador. Es cierto que hemos hecho dos excepciones, Pelayo Morilla y José Gragera, que hemos ejecutado los contratos que tenían para que fuese oficial su continuidad en el Sporting"



Caída de ingresos de unos ocho millones. ¿Algún jugador intransferible? "A día de hoy nadie es intransferible. El mercado pondrá a cada uno en su sitio".



Nuevo recorte salarial. "Entiendo que no. Porque para eso están las normas del tope salarial. Lo que tenemos que hacer todos los clubes es adaptarnos a dicha norma. A partir de ahí cualquier jugador que esté en un club, en este caso el Sporting, va a cumplir con los parámetros económicos y no habrá ningún tipo de problema".



Número de fichajes estimado. "La situación económica marcará a todos los clubes. Tengo 20 jugadores con contrato en vigor. Hay que terminar el año lo mejor posible, y después ya intentaremos tomar todas las decisiones posibles".



Plan A y B en función de la categoría. "La diferencia es obvia. En Primera los derechos de televisión son mucho mayores que en Segunda. Pero los contratos en vigor seguirán estemos en Primera o Segunda. ES prematuro saber lo que vamos a hacer".



-Ajuste salarial si sigue en Segunda. "Habrá que ver, porque no es lo mismo jugar el play-off que no, o quedar noveno que decimotercero, a la hora de los ingresos. Hay un problema, que es el tope salarial, y a partir de ahí solo hay soluciones: venta de futbolistas, ingresos de socios o ingresos atípicos para cumplir el tope salarial".