Así afronta el derbi ante el Oviedo el vestuario del Sporting

El lunes habrá derbi en El Molinón. Será especial porque se disputará sin público en la grada por primera vez en la historia. Carmona, capitán del Sporting cuenta sus sensaciones, y habla como capitán del equipo, del sentimiento del vestuario de cara al partido ante el Oviedo.

-¿Han vuelto a la competición incluso mejor de lo que podían esperar?

-Estamos contentos con el nivel que ha dado el equipo en estos dos partidos. Era una incógnita cómo íbamos a volver, no solo nosotros, sino todos los partidos, después de tres meses sin competir. Hemos vuelto muy bien, pero detrás de todo esto está un gran trabajo del preparador físico, y del cuerpo técnico y del club, que se han volcado con nosotros.

-¿Es un buen momento para jugar ante el Oviedo?

-Es indiferente jugar contra el Oviedo que contra otro equipo. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Estamos en un momento de confianza, para alargar esta dinámica. Queremos centrarnos en nuestro fútbol, más que en el rival.

-¿Beneficia o perjudica que el Oviedo se juegue la permanencia?

-Tenemos que pensar en nosotros. Estamos en una buena dinámica, en hacer nuestro trabajo. No tenemos que pensar en el rival y su situación. Solo queremos alargar nuestra dinámica positiva.

-Su gol en un derbi, ¿es el que más ha disfrutado en el Sporting?

-Puede ser el gol, o de los goles que más he disfrutado. Es un partido muy especial. Es una pena que no tengamos a nuestra gente animándonos, les echaremos de menos, pero vamos a hacer todo lo posible para traernos los tres puntos y traerles la victoria

-¿El derbi es el partido que más les perjudica jugar sin público?

-Sí. Es un partido muy especial, en el que hay un ambiente muy bonito, y es una fiesta en Asturias. En este partido nos toca jugar en casa y va a ser distinto.

-¿Qué Oviedo espera?

-Un equipo que va a venir a conseguir la victoria porque la necesita, igual que nosotros, y será un partido con tensión en el terreno de juego. Nos jugamos cada uno mucho.

-¿Qué importancia cobra este partido?

-Es muy importante porque es el partido que toca, y el más importante es el siguiente que hay que afronta. Y además es muy especial en toda Asturias.

-Un triunfo el lunes, ¿daría un plus de confianza?

-Está claro que sí. Venimos de sacar cuatro puntos en dos partidos fuera de casa, y ante el Deportivo tuvimos opciones de ganar. Si sumamos otros tres este lunes cogeremos mucha confianza para lo más importante, el tramo final de la temporada. Pero hay que seguir partido a partido, sin obsesionarnos con la clasificación. Hay que seguir jugando bien como equipo y dejando la portería a cero, que es importantísimo en la categoría.

-¿Están en el mejor momento de la temporada?

-No sé si el mejor, pero sí en un muy buen momento. Hay que intentar seguir alargando la racha positiva.

-¿Qué ha cambiado en el equipo respecto al comienzo?

-Tenemos que esperar al final para valorarlo.