Djukic: "Sigo pensando que ganar cuatro partidos serán suficientes para entrar en el play-off"

Djukic, entrenador del Sporting, analiza el partido de los rojiblancos mañana ante el Girona en El Molinón (19.30 horas, Gol Televisión)-

-¿Es un match-ball? "Es un partido vital, importante, si queremos meternos en la lucha por el play-off. Tenemos que salir a por la victoria desde el principio, otro resultado no nos vale".

-Cálculos para el play-off. "Sigo pensando que cuatro victorias en los próximos cinco partidos serán suficientes para entrar en el play-off".

-Falta de gol y alternativa de Berto. "Es evidente que nosotros tenemos el problema del gol y que estamos trabajando para intentar mejorarlo. No llega el gol, pero sigo pensando que para estos partidos, con la presión que hay, lo tiene que llevar adelante la gente con experiencia, y de la primera plantilla. Ahora no hay mucho tiempo para experimentos, eso están para pretemporada, y para la Liga cuando los partidos no son de vida a muerte, como sucede ahora".

-¿Preparado el equipo físicamente y anímicamente para el play-off? "Sí. El equipo está preparado físicamente. Hay una buena plantilla, los que han salido por los lesionados han dado la talla".

-Más descanso por primera vez que el rival. "Para sacar ventaja tenemos que elevar ritmo del partido, llevarlo a presionar y apretar al rival, que es algo que no les conviene a ellos, y lo acusarían".

-Sobre el Girona y el cambio de entrenador. "Seguramente que siempre hay diferencias por el cambio. Francisco presta mucha atención al aspecto defensivo, y con la calidad que tienen, les hace mucho más peligrosos".

-¿Dependen de sí mismos para entrar en play-off? "Vamos a intentar hacer lo nuestro y después ya veremos si nos alcanza. Pero lo más importante es ir ganando lo que tenemos".

-¿Se siente perjudicados por el VAR y abitrajes? "No me vale para nada, pero evidentemente el otro día era penalti a Carmona, lo hemos visto, pero lo de la habitación del VAR no llamaron al árbitro para averiguarlo".

-Frenar a Stuani. "Como en todo, no hacemos ningún plan especial, sabemos cómo se desmarca, y cómo son sus goles. Vamos a intentar tapar los espacios y la gente próxima a él, que son los que les facilitan buenos centros, muchos de ellos de centros laterales. Es cuestión del equipo para atajarlo".