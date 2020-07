Villa: "Está siendo un año para olvidar en el Sporting"

"Hay que esperar A que se acabe la temporada de la mejor manera posible y que en la siguiente se pueda conseguir el ascenso a Primera".David Villa asume, como un aficionado más, el sufrimiento al que el Sporting ha sometido esta temporada a sus seguidores. "Está siendo un año para olvidar", afirma el Guaje, que intenta transmitir optimismo de cara al futuro.

"Los que amamos al Sporting deseamos verle en Primera División. Se puede todavía matemáticamente, pero es bastante complejo llegar a ese play-off. Es una pena", lamenta el Guaje. "Ha sido una temporada difícil, con altibajos. Hubo cambios en casi todas las áreas del club", afirma David Villa en relación a los relevos en el banquillo y en la dirección deportiva del Sporting. "Hay que esperar, soy positivo. Cuando las cosas van mal soy de los que siempre confían en que van a ir a mejor", añade antes de conocer el resultado registrado en el Carlos Belmonte, en declaraciones a TPA en el marco de un convenio entre Podoactiva, clínica de la que es socio Villa, y la Federación Asturiana de Fútbol.

El Guaje, que se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Asturias, tiene en su mente más proyectos como los vinculados a la Escuelas de Fútbol que tiene en diferentes puntos del mundo y también el Queensboro, club de Nueva York del que es propietario.

"A día de hoy construí todo este organigrama para eso, no me veo trabajando para un club. Le tengo mucho cariño a los clubes por los que he pasado, al Sporting, obviamente, porque fue el club que me dio la oportunidad de ser lo que hoy soy, pero no me veo trabajando de entrenador, director deportivo o de otra cosa. Me veo trabajando en mis proyectos", dice el de Tuilla, que no olvida su tierra pese al mucho tiempo que pasa fuera de ella.

"Me fui hace 21 años, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Asturias y me siento asturiano. Tanto en las buenas como en las malas siempre ha estado mi bandera de Asturias: Mundiales, Eurocopas, Champions...", concluye el exjugador del Sporting.

Por su parte, Javier Alfaro, director técnico de Podoactiva y podólogo de la Selección Española de Fútbol, destaca sobre el convenio firmado que "estamos muy contentos, esto supone reforzar nuestra apuesta por Gijón y por Asturias. Es un acuerdo muy importante para nosotros". En la misma línea se expresa Ramón Emilio Alonso, vicepresente de la Federación Asturiana de Fútbol. "Este convenio nos permite ofrecer un servicio de calidad a nuestros federados", detalla, antes de añadir que "la tecnología de Podoactiva va a ayudar a más de 26.000 futbolistas a prevenir lesiones".