Pedro Díaz: "¿Seguimiento de otros clubes? A disfrutar de lo que queda y ya se verá"

Pedro Díaz se centra en terminar la temporada y, a partir de ahí, hacer balance. Tanto a nivel de equipo como en lo personal. El canterano, seguido por varios clubes extranjeros, sólo tiene referencia de "oir hablar de ello" y valora esta situación como "un plus de que estoy trabajando bien". No da por perdidas las opciones de play-off, aunque reconoce que es ya muy difícil, en buena medida, por la "falta de suerte con el gol". El Sporting recibirá pasado mañana al Málaga, a las 19.30 horas, el primero de los tres rivales que le quedan para echar el cierre a una campaña en la que no ha pisado la zona de play-off.

-¿Qué balance hace de su temporada?

-No me gusta hacer balance de una temporada que todavía no ha acabado. Quedan tres partidos que son importantes. Cuando acabe miraré cómo ha sido la temporada.

-¿Es un objetivo liderar el centro del campo las próximas temporadas?

-Me gusta mirar a corto plazo, seguir aprendiendo de los mayores del equipo y sumar experiencias.

-¿Calificaría la temporada como un fracaso?

-No. Quedan tres partidos. He aprendido muchas cosas esta temporada. Es cierto que las cosas no han salido como queríamos, no tuvimos suerte de cara a gol, pero si no me equivoco somos el equipo menos goleado, así que defensivamente hemos estado increíblemente bien.

-¿Qué le ha faltado al equipo para estar entre los mejores?

-En la Segunda División todo está muy igualado.

-¿Han encontrado el motivo de no haber podido enlazar más de dos victorias en toda la temporada?

-Es difícil sumar siempre fuera de casa, todo está muy igualado. No es que se nos complique solo a nosotros, también a cualquier equipo de Segunda División.

-¿Por qué le cuesta tanto al equipo imponerse a rivales de la zona baja?

-La categoría está muy igualada y cuando juegas con equipos de abajo no te puedes relajar.

-¿Hubo falta de ambición en Albacete?

-No. Competimos bien. Cara a gol no tuvimos suerte pero defensivamente estuvimos rígidos y muy bien colocados. No hubo suerte de cara a gol. En la primera parte pudimos hacer un par de goles más.

-¿Es bueno el punto en el Carlos Belmonte?

-No es bueno, tampoco es malo. Nosotros fuimos con la mentalidad de ir a por los tres puntos. Ahí queda.

-¿Ha hablado con el club sobre una ampliación de contrato?

-Hasta que acabe la temporada no me gusta pensar en otras cosas.

-¿Qué supone para usted el seguimiento que le realizan otros clubes extranjeros?

No me fijo en eso. Oí hablar de ello, lo tomo como un plus y como que estoy haciendo bien el trabajo. A disfrutar los tres partidos que quedan y luego ya se verá.

-¿Qué mensaje le envía a la afición tras una temporada decepcionante?

-Decepcionante no creo que sea. El objetivo queda más lejos, pero aprendí muchas cosas. Maduré bastante en lo personal, como yo bastantes jugadores del equipo.

-¿Ha arriesgado para estar disponible ante sus problemas físicos?

-Trabajé todo lo que pude y estoy trabajando con el preparador físico. Intento estar al cien por cien para estar disponible.

-¿Le ha ayudado la confianza de Djukic?

-Es muy importante en cualquier jugador. Es lo que me hizo dar el cambio y estar tranquilo en el campo.